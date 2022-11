Uomini e Donne, Matteo Ranieri rompe il silenzio su Federica Aversano e Luca Salatino

Matteo Ranieri finalmente fa chiarezza sulla sua ex corteggiatrice ed amico Luca Salatino: "Ora parlo io!"

Matteo Ranieri ha avuto modo di partecipare non una ma ben due volte a Uomini e Donne. La prima volta ha avuto modo di corteggiare Sophie Ccodegoni ma la storia è finita prima ancora di iniziare perché l'ex gieffina ha dichiarato che Matteo non era in linea con il suo stile di vita e non credeva di riuscirsi ad 'amalgamarsi' con la sua quotidianità. Successivamente la redazione ha dato al ragazzo un'altra possibilità seppur con tante riserve. Al pubblico non piace vedere sempre le stesse persone e questa volta hanno voluto fare uno strappo alla regola. Opportunità che si è verificato un vero e proprio fallimento visto che dopo la nuova cascata di petali la storia con Valeria Cardone è terminata nelle stesse tempistiche della Codegoni.

Durante il suo percorso Matteo ha stretto un bellissimo rapporto con il suo collega Luca Salatino. Si sono frequentati per tutte l'estate ma a settembre quando è entrato nella casa del Grande Fratello Vip non sono mai arrivati le congratulazioni di Ranieri.

Matteo Ranieri rompe il silenzio: ecco cosa pensa del percorso di Federica Aversano. Racconta anche del suo rapporto con Luca Salatino

Matteo ha rilasciato una dichiarazione per Montotv24 e ovviamente non hanno potuto far a meno di domandare di Federica che attualmente siede sul trono. Federica sembra non essere interessata a nessuno dalle puntate che stanno andando in onda e dalle anticipazioni che circolano sul web abbiamo finalmente capito perché. La donna non ha trovato nessuno che le fa battere il cuore e se lo scorso anno per Ranieri aveva una forte motivazioni per assentarsi dal lavoro ora le risulta difficile partecipare al programma. Matteo dice che non sta seguendo il suo percorso ma se capita qualche clip su Instagram la segue con piacere. Dice che è una brava ragazza e gli augura il meglio.

Arriva anche la domanda di Luca Salatino che quest'estate spesso ha raggiunto a Roma o invitato a Genova. Matteo ammette che per ora ha sempre evitato l'argomento ma conferma le ipotesi che circolano sul web: l'amicizia con Luca quest'estate è finita ma alcuni legami secondo Ranieri non si possono spezzare. Si sono distaccati per motivi che non ha voluto rivelare ma racconta che prima dell'ingresso di Luca al Grande Fratello si sono sentiti.

