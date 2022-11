Barbara D'Urso, pioggia di critiche per la conduttrice di Pomeriggio5: "Ma come ti conci!"

Barbara D'Urso attaccata da tantissimi utenti di Instagram sotto il suo ultimo post: tutta colpa del suo look

Barbara D'Urso ha tantissime persone che l'amano e la seguono con tantissimo affetto ma ci sono anche alcune persone che proprio non la sopportano. Alcuni la criticano per i suoi look eccentrici, altri per mettere sempre le gambe in bella mostra. Il vero problema è che Barbara suscita tantissima invidia in quanto alla sua età ha delle gambe veramente favolose. Frutto di una sana alimentazione e di sport, la donna ama mostrarle con abiti corti o con spacchi super vertiginosi. Eppure questa volta a scatenare la polemica sul suo look non sono tate le sue gambe in bella vista!

Barbara D'Urso duramente criticata. Tutta colpa del suo look e delle foto un po' provocanti

Barbara ci fa compagnia ogni giorno nella fascia pomeridiana. Cronaca, politica, attualità e gossip sono il suo pane quotidiano. La sua trasmissione è seguitissima non solo per gli argomenti ma anche perché in molti amano la sua conduzione e il suo stile. Barbara quest'anno ha lanciato delle tendenze come quella della cravatta e del fiocco tra i capelli che ha conquistato tutti! Eppure il suo ultimo post ha dato il via a una vera e propria pioggia di critiche. Forse ad aver fatto 'alterare', in po' troppo, gli animi. È stata senza ombra di dubbio questa foto dove la conduttrice voleva esaltare probabilmente il suo generoso e non ritoccato decolté.

Uno scatto che alcuni reputano 'artistico' mentre altri un'ennesima esposizione non gradita della conduttrice. È anche vero però che non si vede nulla! La donna indossa un vestito molto con una scollatura profonda ma ha abbinato un cardigan e diversi accessori che aiutano a coprire ancora di più ciò che non dovrebbe essere pubblicato sui social. Eppure non c'è tregua per la povera Barbara che ogni volta che pubblica delle foto sul suo profilo deve sempre fare i conti con commenti cattivissimi!

"Ma finiscila con ste foto", "Cosa si è messa al braccio un crisantemo?", "Ma sei sempre ridicola pagliaccia" e i cattivissimo colgono anche l'occasione per criticarla sotto un punto di vista professionale citando la concorrenza e i picchi di ascolto. Insomma pare che per Barbara non ci sia nulla da fare perché se non è il look è sicuramente altro ma allora ci chiediamo: se non vi piace e non apprezzate la conduttrice perché continuate a seguirla sul suo Instagram? Si sa, occhio non vede, cuore non duole ed è giusto lasciarla un po' respirare!

