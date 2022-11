Rosalinda Cannavò attaccata per il suo fisico: "Vivete la vostra vita!", il duro sfogo sui social

Rosalinda Cannavò che alcuni ricorderanno ancora con il nome d'arte Adua Del Vesco, viene criticata per il suo aspetto fisico!

Rosalinda Cannavò è diventata famosa quando ha iniziato ad interpretare diversi ruoli in fiction televisive. Il vero successo però è arrivato dopo un periodo veramente buio. Sparita dagli schermi tutti si chiedevano che fine avesse fatto la donna siciliana. Adua, così come la conoscevano i suoi fan, ha attraversato un bruttissimo periodo in cui ha dovuto fare i conti con un mostro che pian piano la stava divorando: l'anoressia. Una volta che ha preso nuovamente in mano la sua vita Rosalinda aveva voglia di riscatto e ha deciso di partecipare al Grande Fratello Vip. Programma che le ha dato non solo tantissima notorietà e quindi nuove opportunità di lavoro ma le ha stravolto completamente la vita.

Rosalinda ormai si è lasciata alle spalle il personaggio di Adua e ha deciso di far conoscere lei e la sua storia raccontando anche la sua malattia. Il Grande Fratello le ha anche fatto chiudere un capitolo importante della sua vita: il fidanzamento decennale con il suo ex. Rosalinda si è avvicinata sempre di più ad Andrea Zenga ed oggi vivono felici nel loro appartamento su a Milano.

Rosalinda Cannavò duramente criticata per la sua forma fisica: la risposta dell'attrice è spiazzante!

Rosalinda non solo nella casa del Grande Fratello ma anche fuori ha continuato a raccontare e aiutare, grazie alla sua testimonianza, tantissime persone che soffrono di disturbi alimentari. Ha scritto un libro ma dobbiamo ammettere che il vero scossone Rosalinda lo da ogni giorno quando mostra a tutti come ama il suo corpo. Eppure Rosalinda deve ancora fare i conti con alcuni leoni da tastiera che non conoscendo i trascorsi, alcune volte feriscono gravemente la sua sensibilità.

Rosalinda riceve questo commento in cui ancora una volta commentano la sua forma fisica. La sua risposta è spiazzante: ormai nulla riesce a scalfirla ma vuole ugualmente pubblicare questi commenti forse per denunciare la mancanza di sensibilità di alcuni utenti del web.

