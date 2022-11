Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri fa una proposta ad Armando Incarnato: chi l'avrebbe mai detto!

Riccardo Guernieri dopo anni passati a litigare con Armando Incarnato fa una proposta inaspettata al suo antagonista.

Riccardo in questa nuova puntata di Uomini e Donne esce dallo studio a causa del famosissimo bigliettino non scritto ad Ida Platano. In studio ormai Gianni ripete che questa è la storia infinita. Ida forse avrebbe voluto vedere nero su bianco una semplice scritta 'Ti Amo' per poter rivalutare nuovamente il rapporto con l'ex storico. Anche Alessandro, il suo nuovo cavaliere entra in studio e chiede: "Se quel bigliettino fosse stato scritto cosa sarebbe cambiato tra di noi", la risposta della Platano spiazza tutti: "Non lo so".

Tutti allora accusano Ida di non essere stata sincera quando ha dichiarato che per lei la storia con Riccardo era chiusa. Perché volere il bigliettino? Perché tenere appeso ad un filo del Alessandro? Anche Maria avvisa il cavaliere partenopeo: "Stai correndo un grandissimo rischio". Tra vari tira e molla alla fine Ida sceglie di non ballare e mentre si dirige alla macchinetta del caffè viene raggiunta da Riccardo. Tutti accusano la donna di star giocando con i sentimenti di Alessandro che è rimasto a guardare gli ex dal parterre. Riccardo esce dallo studio.

Riccardo Guarnieri: la proposta che nessuno si sarebbe mai aspettato!

Riccardo rientra in studio e Maria dichiara che ha mostrato nuovamente il filmato del bigliettino in difesa di Ida: la conduttrice voleva dimostrare che i due sono incompatibili e che non riescono a comunicare. Non c'è chi ha torto e chi ha ragione semplicemente c'è incompatibilità. Ganni e Tina invece per la prima volta danno ragione a Riccardo per l'ambiguità di Ida. Forte del sostegno degli opinionisti inizia un battibecco con Armando Incarnato, che spesso critica il tarantino per la poca chiarezza e chiede se ora la sua amica, Ida, è chiara.

Armando lo stuzzica e ricorda che lui ha detto che Ida è l'unica donna che avrebbe sposato e Riccardo conferma e dice che molto probabilmente non chiederà più a nessuno di convolare a nozze. "Resterai signorino?", chiede Maria ironica e Tina incara la dose: "Lo scapolo d'oro!". Anche Armando cerca di ironizzare e Riccardo lo tronca sul nascere: "Tu mi fai da testimone!"

Una proposta che dati i precedenti nessuno si sarebbe mai aspettato ma che velatamente mostra quando Armando faccia, nonostante tutto, il tifo per l'amore di Ida e Riccardo.

LEGGI ANCHE:Laura Lella, ecco che fine ha fatto la prima tronista che fece infuriare Maria de Filippi a Uomini e Donne