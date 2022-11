Laura Lella, ecco che fine ha fatto la prima tronista che fece infuriare Maria de Filippi a Uomini e Donne

La prima tronista che fece letteralmente perdere le staffe a Maria de Filippi, fu Laura Lella qualche anno fa. Ecco che fine ha fatto e come è diventata oggi dopo il fattaccio.

I più attenti e accaniti fan di Uomini e Donne, ricorderanno sicuramente Laura Lella e il modo in cui il suo percorso fu bruscamente interrotto nel salotto del celebre dating-show di Canale 5. A 'cacciarla' fu proprio Maria de Filippi, che andò su tutte le furie per un comportamento secondo lei poco trasparente e studiato a tavolino solo per visibilità. A pochi giorni dalla scelta, la giovane affermò in studio che pensava ancora tanto ad un corteggiatore che proprio lei aveva deciso di eliminare molte puntate prima.

La padrona di casa non ci ha visto più in quanto si è sentita presa in giro e ha definito il tutto una 'farsa'. Dopo una sfuriata inattesa da tutti i presenti e la Lella stessa, le è stato comunicato di dover lasciare il trono senza neppure potare a termine il suo percorso con la scelta finale. Ecco come è diventata oggi la ragazza e cosa fa per vivere dopo la brutta esperienza televisiva.

Laura Lella: ecco come è diventata oggi e cosa fa dopo la 'brutta figura' a Uomini e Donne

Laura Lella rimase molto colpita dalla sfuriata di Maria de Filippi a Uomini e Donne. La conduttrice è molto famosa e apprezzata per riuscire a mantenere una calma inossidabile anche quando il clima nelle sue trasmissioni diventa caldo e animato. Quella volta però non è riuscita proprio a contenersi in quanto si è sentita presa in giro non solo lei, ma tutto il suo staff che lavora per portare ogni pomeriggio una puntata fresca e ben organizzata ai telespettatori da casa. Laura Lella oggi si è allontanata definitivamente dalla scena televisiva.

Organizza eventi e dopo la parentesi nel celebre salotto Mediaset, ha deciso di voltare totalmente pagina e fare tutt'altro. Non solo però. L'esperienza negativa del trono e della 'non' scelta, appare come un lontano ricordo. Oggi la donna è molto felice insieme al suo compagno e insieme, sono genitori di due bambine. Osservandola per quel che riguarda l'aspetto estetico, noterete subito che non è affatto cambiata, anzi. Oltre al colore di capelli, appare esattamente come quando l'abbiamo vista per l'ultima volta sul trono di Uomini e Donne.

