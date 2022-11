Loredana Lecciso sul suo futuro in televisione: la risposta che ha gelato i fan sui social

Loredana Lecciso rompe il silenzio sul suo ritorno in televisione. Ecco come ha risposto alle domande dei fan sui social.

Qualche giorno fa, Loredana Lecciso è apparsa in una diretta su Tik Tok sul profilo di sua figlia Jasmine Carrisi. La giovane è molto attiva sul social e spesso aggiorna i suoi ammiratori con contenuti che riguardano la sua vita e i suoi interessi. Svariate volte è comparso anche Al Bano, suo grande sostenitore sin dai primi anni. La 21enne vorrebbe tanto intraprendere lo stesso mestiere del papà in quanto ha una bellissima voce ed è molto appassionata di musica.

Mamma e figlia si sono mostrate senza trucco e la loro somiglianza è impressionante: occhi, capelli e forma del viso sono le medesime. Sembrano quasi due sorelle e gli utenti hanno molto apprezzato il fatto che abbiano deciso di presentarsi in qual modo. Hanno infatti ricevuto una serie molto folta di elogi, in particolare la Lecciso che ha ringraziato per i complimenti. Successivamente si è espressa circa una serie di domande ce riguardano il suo ritorno sulle scene televisive dopo un passato molto ricco in tal senso. Ecco quali sono state le sue dichiarazioni a tal proposito.

Loredana Lecciso 'gela' i fan sul suo ritorno in televisione

Loredana Lecciso ha effettuato una comparsa nella diretta di sua figlia Jasmine e ha risposto ad alcune domande e ha ringraziato per i complimenti ricevuti. La donna era infatti intenta a preparare il pranzo e per questo, si è trattenuta poco con la giovane Carrisi. Detto questo, il quesito che maggiormente le è stato posto dai suoi ammiratori, riguarda il suo passato sul piccolo schermo e un eventuale ritorno. A chi le ha chiesto se rifarebbe l'Isola dei Famosi, la donna ha risposto in maniera molto decisa di no.

In seguito, i fan hanno insistito volendo sapere quando la rivedremo e in che trasmissione. Dopo che la sua secondogenita le ha direttamente posto la domanda, la donna ha totalmente ignorato tali parole. Non ha risposto, ma ha continuato, in silenzio a leggere i commenti giunti sullo schermo del cellulare della figlia. Probabilmente qualcosa di molto caldo bolle in pentola e c'è il massimo riserbo da mantenere, oppure tale atteggiamento testimonia la volontà di non parlare più di tale eventualità? Potrebbe darsi che la giornalista voglia totalmente chiudere con il mondo dello spettacolo e concentrarsi su altro.

