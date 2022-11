Meghan Markle nella bufera, ecco quanto costa vederla dal vivo: la cifra è assurda

La moglie del principe Harry scatena una polemica sul costo del biglietto per assistere al suo intervento dal vivo.

Meghan Markle è una delle donne più in vista del pianeta e il motivo è il suo matrimonio con il secondogenito del Re Carlo e la compianta Lady Diana. Harry è sempre stato un giovane inglese sgangherato protagonista di una vita libertina e divertente almeno fino a quando non è arrivata una donna nella sua vita. Nessuno avrebbe infatti mai immaginato di ritrovarlo padre di famiglia per altro lontanissimo dalla capitale inglese. In questi ultimi anni molte cose sono cambiate per la Royal Family e Harry e Meghan sono i protagonisti di moltissimi scaldali che hanno scosso la famiglia.

Oggi la coppia vive in America lontano da occhi indiscreti o quasi, i loro racconti sulla vita di palazzo a Londra li hanno resi vere e proprie celebrità in tutto il mondo. Prima l'arrivo di Meghan a palzzo, poi la fuga senza nessuna spiegazione e in ultimo la rivelazione di alcuni comportamenti inappropriati subiti da parte dei reali. Dalle accuse di razzismo alla voglia di libertà la coppia ha reso pubblica la sua versione ma a quanto pare non finisce qui.

Quanto costa assistere all'evento di Meghan Markle? La cifra è spaventosa e getta la Duchessa nella bufera mediatica

In occasione dei funerali della regina Elisabetta il nipote e sua moglie sono ritornati a Londra. Colpiscono sin da subito i loro atteggiamenti amorevoli ma anche il divieto per Meghan di accedere al castello in cui la regina è morta. A scatenare la polemica però è un evento in particolare che vede la Markle protagonista, si tratta della presentazione del suo podcast che avverrà di qui a breve.

Il costo per assistere all'evento è di 500 dollari, una cifra davvero assurda e per alcuni ingiustificata. Cifre del genere vengono destinate infatti ad artisti di fama internazionale e in tanti non si spiegano un tale costo per l'evento della Duchessa. Sui social si è scatenata una polemica che non ha intenzione di cessare al momento, sembra proprio che in tantissimi abbiano rinunciato ad assistere proprio per il costo esoso del biglietto d'ingresso.

