Belen Rodriguez copia spudoratamente l'imprenditrice digitale. Il dettaglio non passa inosservato agli amanti del fashion.

La bellissima modella argentina oltre che dedicarsi al suo lavoro da conduttrice e showgirl, cura perfettamente il suo profilo Instagram. La donna ha veramente un gusto molto elegante e raffinato, utilizza sempre lo stesso filtro e pubblica foto o di sé o di oggetti decisamente molto costosi come profumi o porse di noti marchi. Belen cura tantissimo l'estetica del suo feed a differenza di Chiara Ferragni che invece posta la qualunque. Dalla foto di una copertina a un momento in cui si trova al parco con i figli. L'imprenditrice digitale è la vera regina della comunicazione e chi meglio di lei sa come esporsi sui social. Se il segreto del successo di Belen è la tv per Chiara sono i social.

Entrambe le donne e mamme sono appassionate di moda. Chiara e Belen hanno un proprio brand di abbigliamento ma non rinunciano mai ad acquisti di famosissimi marchi in linea con le ultime tendenze.

Belen Rodriguez copia spudoratamente Chiara Ferragni: ecco il capo che non puoi farti sfuggire!

Alla Milano Fashion Week Chiara è stata invitata in passerella dal brand Prada. Come di consueto il marchio famosissimo ha omaggiato alla bellissima influencer di alcuni capi della prossima collezione. Tra questi Chiara ha deciso di indossare un trench portando solo delle calze a rete e una maglia a collo alto nere con delle scarpe con tacco e punta particolarissime della nuova collezione. La sfilata sembra essere piaciuta particolarmente alla Ferragni che spesso ha indossato e continua ad indossare capi di questa nuova collezione. Tra i suoi pezzi preferiti oltre le scarpe, ci sono anche i trench che Chiara ha deciso non solo di tenere nella colorazione nera e nel modello lungo ma anche color cioccolato e beige. Anche Belen Rodriguez non resiste a questa nuova collezione.

Belen ha scelto un colore che sembra piacerle particolarmente in questo ultimo periodo. Si tratta di un verde oliva. Il verde, così come quello salvia Belen lo apprezza particolarmente così come anche il modello di questo trench in pelle. Di solito utilizza i cappotti e i piumini del suo brand Hinnominate ma quando la moda chiama l'argentina risponde! Del resto come si può resistere a un capo così?

LEGGI ANCHE:Belen Rodriguez, il suo lato b è rifatto? Ecco la verità