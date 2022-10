Belen Rodriguez, il suo lato b è rifatto? Ecco la verità

Le forme super sexy e seducenti della conduttrice argentina hanno in questi anni incantato tantissime persone. Ecco la verità sul suo lato b.

La bellissima Belen Rodriguez con una valigia carica di sogni ha lasciato l'Argentina per cercare di sfondare nel mondo della moda. In Italia ha riscosso tantissimo successo non solo come modella ma pian piano si è affermata come showgirl. Benel canta, balla, suona la chitarra e ormai è anche un'espertissima conduttrice. La donna ha dimostrato di avere un talento prodigioso ma oltra a conquistare le copertine e tantissimi palchi sulle reti nazionali ha deciso anche di aprire dei brand. Prima ha iniziato con la sorella con una linea di costumi, poi hanno coinvolto il fratello per la linea di abbigliamento coozy Hinnominate e ora, da gennaio 2023 saranno disponibili i suoi abiti della linea Mar De Margaritas. Belen è inarrestabile e ha tantissimi progetti per la testa.

Belen Rodriguez ha il sedere rifatto? Ecco la verità svelata proprio dalla conduttrice de Le Iene

La donna ha recentemente deciso di confrontarsi con il pubblico de Le Iene dopo aver espresso il suo giudizio sulla ricerca ossessiva della perfezione. Belen aveva infatti ammesso di essersi recata dal chirurgo plastico per il seno ma per il resto amava prendersi cura di se con tantissimi trattamenti estetici. Eppure in molti hanno sempre credito che la donna avesse un sedere rifatto. Belen si allena molto e sicuramente questo la aiuta tantissimo ma la stessa ha ammesso di aiutarsi con un piccolo trattamento.

Si tratta di un trattamento che in questi ultimi anni sta spopolando nei centri estetici. La stimolazione muscolare non solo rassoda ma stimola il muscolo. Anche le star oltreoceano spesso ricorrono a questa tecnica nonostante facciano tantissima attività fisica. Emsculpt ha la capacità di aumentare la massa muscolare e ridurre le cellule adipose. Il tutto consente quindi di aumentare il tono muscolare, bruciare grassi, combattere la cellulite e ridefinire i volumi. Se anche voi quindi volete un lato b come Belen ora conoscere il suo segreto!

