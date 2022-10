GF Vip7, Prati Gate arriva una nuova segnalazione: Marco Caltagirone esiste!

Marco Caltagirone esiste? Ecco una segnalazione che è giunta al re del gossip Amedeo Venza che spiazza il web.

Il caso di Pamela Prati e della sua presunta relazione con Marco Caltagirone ci ha tenuti anni fa incollati al televisore. La donna aveva dichiarato che era prossima a convolare a notte e prima di pronunciare l'importantissimo 'sì' era anche diventata mamma. Marco, stando a ciò che Pamela credeva, aveva un figlio malato mentre una bambina rimasta orfana era stata adottata dalla coppia. Il mistero sul futuro sposo di Pamela ha fato il via a tantissime interviste non solo alla showgirl ma anche alla sua manager Eliana Michelazzo che si stava occupando di tutti i preparativi del grande giorno. Presente spesso in studio anche Pamela Perricciolo. La Prati ha accettato di entrare nuovamente nella casa del Grande Fratello ed era inevitabile parlare nuovamente di questa vicenda.

Marco Caltagirone esiste? Ecco la segnalazione che spiazza il web

Pamela ha raccontato la sua storia dicendo ad Alfonso che ai tempi è stata fatta una vera e propria gogna mediatica. Effettivamente ora la Prati ha avuto modo di spiegare la sua verità senza essere interrotta e sovrastata dai tantissimi oppositori che tempo fa si trovavano nei salotti televisivi con lei. Ora sta al pubblico credere o meno alla sua verità ma quando è uscita dalla mistery room la donna è scoppiata in un pianto liberatorio. Pamela ora ha raccontato la sua 'truffa sentimentale' nata dopo la fine di una relazione di circa sette anni e dopo il dolore della perdita di una sorella. Eliana Michelazzo a Verissimo ritiene di essere stata anche lei una vittima di questo sistema e ha anche rilasciato un intervista a 'Chi' ponendo a Pamela l'invito di un abbraccio. Eppure le novità sul Prati Gate non sono terminate perché Amedeo Venza pubblica questa storia con una segnalazione.

Ennesima bufala o realtà? Questo non sta a noi deciderlo ma a chi segue nelle opportuni sedi questa vicenda che coinvolge anche dei minori. Ne parleranno in puntata questa sera? Non ci resta che aspettare!

