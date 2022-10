Valentina Ferragni e il make-up di dubbio gusto: ecco cosa non convince il web

Valentina Ferragni posta la storia mostrando a tutti il suo vestito e il suo make-up ma un dettaglio colpisce tutti.

La più piccola delle sorelle Ferragni si è pian pianoo fatta strada nel mondo della moda. La bellissima Valentina ha iniziato a posare come modella fino ad arrivare a collaborare con lussuosissimi brand. La donna ha anche girato delle pubblicità e spesso viene scelta come testimonial. In questi ultimi anni ha anche aperto un suo brand Valentina Ferragni Studio che produce tantissimi gioielli che la stessa Chiara indossa. La sorella dell'imprenditrice digitale in questo ultimo periodo è stata travolta nel vortice dei gossip a causa della sua rottura con Luca.

La coppia stava insieme da tantissimi anni e convivevano in una casa che avevano deciso di ristrutturare e personalizzare. Luca aveva anche deciso di tatuarsi per la prima volta scegliendo le coordinate del luogo in cui ha incontrato Valentina. Sembrava una coppia destinata a durare e chissà magari anche a metter su famiglia ma qualcosa non ha funzionato.

Valentina Ferragni pubblica delle storie in cui mostra il suo look. Il make-up non convince: ecco perché

Dopo l'annuncio ufficiale della rottura Valentina ha deciso di dedicarsi al suo lavoro. Tantissime sono le novità che vedremo non solo nel suo brand ma continua a partecipare ad eventi in veste di influencer. Valentina ha pubblicato una storia in cui si trovava in compagnia di Pablo il suo cucciolo e scherzando raccontava che spesso capita che quando deve andare agli eventi si trova già con il make-up e capelli pronti e poi indossa una tuta per portare giù il suo amico a quattro zampe. Dopo aver fatto fare i bisogni torna a casa e si prepara e mostra a tutti il look finale ma qualcosa lascia tutti interdetti.

Il trucco di Valentina è molto semplice, occhi luminosi e focus sulle labbra sul quale ha deciso di sfoggiare una tinta rossa. Un trucco leggero ma i veri esperti notano un errore clamoroso. Valentina ha sicuramente sbagliato la tonalità di fondotinta. La sua faccia ha un tono decisamente più giallognolo rispetto il suo incarnato e questo si nota non solo dal collo ma anche dalle orecchie che creano un distacco abbastanza evidente.

