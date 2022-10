Previsioni Lotto e numeri: i numeri da giocare sulle ruote

Le previsioni del lotto possono essere un valido aiuto per chi cerca di indovinare i numeri che usciranno estratti durante il prossimo concorso. Tuttavia, bisogna tenere conto che queste previsioni non sono infailibili e che è sempre necessario effettuare dei pronostici basandosi sulle proprie conoscenze e sul proprio feeling.

Amici del Sud ed amanti delle bellezze del Mezzogiorno d'Italia: ecco l'appuntamento quotidiano con i numeri del lotto. Che la fortuna sia con voi!

Il sei rappresenta la fertilità e il numero perfetto. Secondo la cabala, il sei è il numero della creazione: Dio ha creato il mondo in sei giorni. Così come la creazione, anche la fertilità è legata al numero sei. Il simbolo della fertilità è appunto il sei, che compare spesso nell'iconografia religiosa.

Il numero 79 rappresenta la conquista. Quando lo gioco al lotto, mi immagino di aver conquistato la vita che desidero. Vedo me stessa circondata da ciò che amo, da persone meravigliose e in un ambiente confortevole. Sono sicura che questa visione si avvererà grazie alla mia forza e alla determinazione.

Il numero 17 non rappresenta niente di particolare, è un numero come tutti gli altri. Se giocarlo al lotto significasse avere la certezza di vincere, probabilmente sarebbe molto più famoso di quanto non lo sia già! In realtà è solo un semplice numero, e giocarlo non cambierà nulla nella tua vita.

Il numero 69 rappresenta la passione, l'amore e il piacere. È un numero magico che porta fortuna in amore. Secondo la leggenda, se si gioca al lotto e si estrae questo numero, significa che l'amore è in arrivo.

40 rappresenta la fine di un ciclo e il principio di un nuovo. È il numero della rigenerazione, del rinnovamento e del cambiamento.

88 è il numero magico della buona fortuna. Rappresenta il doppio dell'infinito e simboleggia l'amore divino. Può essere giocato al lotto per avere una vincita abbondante.