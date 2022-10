Gnocchi alla zucca, perfetti per questa stagione: ecco una ricetta senza glutine

Gnocchi alla zucca: semplicissimi da preparare anche in compagnia dei più piccini. Ecco la ricetta senza glutine.

In questo periodo è ottimo fare una scorta di zucca. Oramai si trova sempre al supermercato ma mai come in questo periodo ha un sapore particolarmente dolce adatto non solo per le classiche ricette salate come la pasta, gnocchi o i timballi ma anche per delle torte. Il segreto è condirla o con diverse spezie come paprika, curcuma e curry per renderla ottima per una prima portata o anche per servirla come contorno insieme a della carne, o abbondare con cannella e chiodi di garofano per renderla perfetta per un dolce perfettamente a tema autunnale. La zucca è un alimento che piace a tutti, a grandi e piccini e proprio loro potranno aiutarvi in questa preparazione super semplice di gnocchi alla zucca da saltare poi in padella con burro e salvia. Ecco la ricetta senza glutine super gustosa.

Gnocchi alla zucca: ricetta senza glutine super gustosa

La zucca essendo in questo periodo di stagione conviene acquistarla intera e, oltre ad utilizzarla al momento se tagliata a cubetti e lasciata in freezer è ottima da consumare anche in primavera. Gli gnocchi alla zucca sono una simpatica e coloratissima alternativa per un primo. Diversa dalla solita pasta, potete prepararla insieme ai piccoli di casa che si divertiranno sicuramente a impastare e creare delle piccole palline. Coinvolgere i bambini nella preparazione è anche un'ottima idea per far si che si incuriosiscano di un nuovo alimento e introdurlo con molta più facilità nella loro dieta.

Per la preparazione degli gnocchi alla zucca per due persone vi occorre: 270g di zucca già pulita, 120g di farina di riso, un uovo e spezie. Noi vi suggeriamo sale, paprika dolce, curry e curcuma per renderli ancora più colorati! Iniziate con l'ammorbidire la zucca in padella o in forno. Non preoccupatevi se rilascia troppa acqua, ricordate che potete sempre aggiungere della farina in più. Lasciatela quindi raffreddare in una ciotola e successivamente aggiungete la farina e le spezie fino a creare un panetto liscio e privo di grumi. Potete sostituire la farina di riso con quella 00, ma in quel caso non sarà più una ricetta gluten free. Divertitevi creando la classica forma degli gnocchi o delle semplici palline. In una pentola con acqua e sale cuoceteli per 2/3 minuti e saltateli in padella con burro e salvia.

