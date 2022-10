Chiara Ferragni: "Mi sento una mamma cool", imitiate così il suo look

Chiara Ferragni da brava esperta di stile non rinuncia alle ultime tendenze nemmeno quando si occupa dei suoi figli.

Chiara Ferragni è la vera regina del mondo della moda italiana. Non c'è brand che non abbia collaborato almeno una volta con lei e tutti in questo momento la stanno corteggiando. Chiara quest'estate aveva reso nota la sua partecipazione a Sanremo nelle vesti di co conduttrice. Dopo l'annuncio in tv di Amadeus il web si era diviso. Tantissimi credevano che Chiara dovesse 'limitarsi' a posare e sponsorizzare sul web ma per chi lavora come Chiara nel mondo digitale ha visto questo suo traguardo come una rivalsa. Tantissime sono infatti le persone che vengono sminuite perché come lavoro creano contenuti online. Eppure è un lavoro di tutto rispetto che richiede tempo, inventiva e impegno. Chiara sarà sicuramente corteggiata da tantissimi brand che vorrebbero vederla con i propri capi sul palco dell'Ariston.

Chiara Ferragni: "Mi sento una mamma cool", ecco come replicare il suo look

La bellissima Chiara non è corteggiata solo per Sanremo.In realtà sono tantissimi i brand che la invitano durante le settimane della moda sperando che possa indossare i capi delle nuovissime collezioni. Spesso chi è invitato riceve dei capi che vengono poi restituiti o se piacciono vengono acquistati. Sono pochissime le persone che vengono omaggiate e crediamo che Chiara, per la sua fama, rientri tra queste. La donna è stata alla sfilata di Prada indossando un trench, calze a rete e delle scarpe con un tacco comodo quadrato. Il look è piaciuto tantissimo a Chiara che ha deciso di adattarlo anche per trascorrere un pomeriggio insieme ai suoi figli.

Se aveva deciso di optare per un look decisamente più sexy per la sfilata Chiara ha indossato un vestito in jeans. Non rinuncia alla scarpa alta ma comoda e le calze super sexy. Del resto uno dei messaggi che Chiara cerca di trasmettere alle sue fan è che essere una mamma non vuol dire rinunciare ad essere una donna. Rendete quindi anche voi super sexy i vostri look con la calza velata e con un tacco comodo che non guasta mai per un tocco di eleganza ad ogni look.

