Uomini e Donne: Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono tornati insieme? L'indizio social non è sfuggito ai fan

Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono tornati insieme? Gli ex hanno lasciato un indizio sui social che lascia pensare che sia così.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri continuano a punzecchiarsi in puntata. La donna siciliana ha raccontato che anche dopo aver risposto alla domanda di Maria, ovvero di elencare tutte le cose che ha sempre amato del cavaliere tarantino. Ida inizia un lunghissimo elenco e si scusa con Riccardo se queste cose non le ha espresse quando stavano insieme. In un momento di commozione i due si abbracciano e Maria li fa ballare. Riccardo cerca nuovamente Ida ma lei mette in chiaro le sue sensazioni.

Quel ballo per lei è stata la conferma che non prova più niente per il cavaliere. Ida sta attualmente mandando avanti la conoscenza con Alessandro che dopo essere uscito con Roberta Di Padua ha capito che è innamorato di Ida. Le puntate come sappiamo sono registrate quindi ne vedremo ancora delle belle ma intanto un indizio social fa presagire che Riccardo e Ida, forse si sono rivisti.

Aveva forse ragione Roberta quando ha detto ad Alessandro che si sarebbe divertita a vedere l'ennesimo palo che avrebbe ricevuto da Ida nel momento in cui Riccardo sarebbe tornato nuovamente sui suoi passi?

Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono tornati insieme? Ecco l'indizio sui social che lascia interdetti i fan

Ida Platano e Riccardo Guarnieri si sono detti 'addio' ma dalle storie che sono apparse nelle ultime 24 ore sul loro profilo forse qualcosa è cambiato. Riccardo ha infatti pubblicato una storia in cui riprende una valigia. Molti potrebbero pensare che si tratta di un semplice viaggio a Roma per le registrazioni delle nuove puntate ma un dettaglio lascia intendere che in realtà si sta recando da Ida. Quale? Riccardo ha scelto di mettere la canzone della loro storia d'amore nella storia della valigia.

Questo ha lanciato la pulce nell'orecchio ma stamattina arriva un'altra storia che alimenta ancora di più questa supposizione. Si tratta di Ida che ha detto sul suo profilo Instagram che oggi non era solo una bella giornata per il sole ma anche per altro. Che sia una sorpresa ricevuta da Alessandro o l'arrivo inaspettato del suo principe azzurro Riccardo? Non ci resta che aspettare le prossime registrazioni per scoprire cosa bolle in pentola. Tanti fan romantici sperano ancora in un lieto fine mentre altri sono altamente stufi della solita minestra riscaldata e dei teatrini a cui assistono ormai da anni in studio.

