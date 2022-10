Uomini e Donne, altro che triangolo: tra Ida, Roberta e Alessandro si aggiunge anche Riccardo!

Ida e Roberta: caos in studio succede il finimondo per colpa dei cavalieri Alessandro e Riccardo. Altro che triangolo!

Alessandro e Ida dopo la puntata hanno litigato. La donna sostiene che alle accuse di Roberta Di Padua, lui non abbia difeso le sue ragioni. Roberta ritrova i due a centro studio e si alza arrivando faccia a faccia con il suo ex Alessandro accusandolo che lei non si è mai lanciata addosso a nessuno. La donna non accetta che vengano dette queste cose ma mentre Ida, Roberta e Alessandro iniziano nuovamente a litigare esce fuori il nome di Riccardo. Alessandro infatti accusa Roberta di essere uscita con Riccardo solo per far ingelosire Ida. Maria capisce che è il caso di far entrare il cavaliere tarantino. Ida si siede ma quando scopre che i due si sono baciati va su tutte le furie.

Altro che triangolo: tra Ida, Roberta e Alessandro si aggiunge Riccardo

Quando Ida scopre che dopo l'uscita il suo ex Riccardo e la sua acerrima nemica si sono baciati è scattata dalla sedia: "Non vi permetto di giocare con la mia pelle", accusa Ida i due. Tina ovviamente sostiene, data la reazione di Ida, che lei è ancora innamorata di Riccardo. Verità o no, prima che Riccardo e Roberta iniziano a raccontare la loro serata, Ida dice che ha urgenza di andare in bagno ma la produzione le lascia il microfono aperto e si sente che è visibilmente scossa. Alessandro la raggiunge.

Riccardo e Roberta raccontano che proprio come Ida e Alessandro hanno deciso di trascorrere una serata con leggerezza. Gianni non ci sta, soprattutto perché crede che questa uscita sia stata architettata solo per ferire Ida. Anche Armando sostiene la tesi di Gianni e Ida rientrata in studio dice che non permetterà più a nessuno di usarla. Si dichiara arrabbiata perché Riccardo non è mai stato sincero e onesto non solo con lei ma nella vita visto che questa è una mancanza di rispetto. Ida sostiene che resterà in studio fino alla fine per fare a Roberta del male proprio perché insieme a Riccardo anni fa le hanno fatto del male. In studio è caos, nessuno sa come intervenire tra queste coppie di ex scoppiate. Persino Maria non sa come gestire questi animi bollenti.

