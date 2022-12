Uomini e Donne: Tina Cipollari furiosa, da un consiglio a Lavinia Mauro

Durante la puntata di oggi di Uomini e Donne, Tina Cipollari ha dato un prezioso consiglio a Lavinia Mauro dopo il suo scontro con il corteggiatore Alessio.

Lavinia Mauro è divisa tra due fuochi: entrambi di nome Alessio. Uno, romano ed estremamente verace, desta più di un dubbio in quanto appare tutto fuorché realmente interessato a lei e ad una relazione seria al di fuori del programma. Proprio la tronista ha voluto chiamarlo in quanto è già stato nello studio per corteggiare Angela Nasti.

Nonostante però le abbiano detto di mollare, lei insiste e si dice curiosa ed interessata al giovane. L'altro Alessio è napoletano e appare estremamente orgoglioso e fermo sulle decisioni. Inoltre, appare sempre molto sulle sue, rigido e talvolta quasi gelido nei confronti della ragazza. C'è stata una discussione molto accesa, relativa alle frequenti uscite in discoteca che disturbano la ragazza. A tal proposito, Tina Cipollari si è rivolta direttamente a Lavinia dandole un consiglio che riguarda il futuro del suo percorso con Alessio. Ecco di cosa si tratta e quali sono state le sue parole.

Uomini e Donne: la furia di Tina Cipollari contro il corteggiatore Alessio

Alessio si è duramente scagliato contro Lavinia: l'ha più volte ritenuta pesante e fredda nei suoi confronti. La Mauro afferma lo stesso: non sente trasporto e attrazione da parte sua quando sono insieme e crede di essere molto più avanti nelle sensazioni rispetto a lui. Inoltre, tramite segnalazioni delle sue amiche, ha scoperto che esce spesso a ballare in discoteca e questa cosa proprio non le sta bene alla luce di un eventuale futuro insieme.

Il ragazzo ha affermato che non è disposto assolutamente a rinunciare alle sue abitudini per lei: "Non c'è' amore, non sei la mia fidanzata: perché mi devo limitare?", ha detto in tono anche molto piccato guardando la modella dritto negli occhi. Tina Cipollari si è alquanto scaldata dinanzi a quel modo di fare. Ha ritenuto il ragazzo estremamente prepotente e ha chiesto a Lavinia di lasciarlo andare: "Sei una ragazza instruita, sai quanti altri ne puoi trovare?". La risposta della tronista è stata netta e senza troppi giri di parole: "Il problema è che mi piace tanto". Si è giustificata così e in molti lo avevano chiaramente intuito osservandola in esterna e in studio accanto a lui.

