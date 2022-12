Sanremo 2023, tutti i cantanti esclusi da Amadeus: "Non è possibile che ci siano proprio loro"

Amadeus ieri ha finalmente annunciato i big in gara di questa edizione ma chi sono gli esclusi? Tra i nomi ci sono artisti davvero unici, i fan non riescono a crederci.

La scelta delle 28 canzoni in gara si dimostra ogni anno più ardua per il direttore artistico che ieri ha annunciato chi saranno i primi 22 big a salire sul palco dell'Ariston. Gli altri sei saranno comunicati in occasione della finalissima di Sanremo Giovani e si aggiungeranno automaticamente alla gara. Ogni anno insieme alla lista dei nomi attesissimi sul palcoscenico più importante d'Italia si affianca l'amarezza per chi è stato escluso.

Questa volta però i nomi che Amadeus ha deciso di non includere nel cast lasciano letteralmente a bocca aperta. Sembra infatti che il direttore abbia seguito innanzitutto il suo gusto personale ma anche l'obiettivo di un cast variegato. Chi sono dunque i nomi di chi non riuscirà a esibirsi sul palco del Festival di Sanremo? Ecco tutti i big esclusi che certamente vi lasceranno a bocca aperta.

Big esclusi da Sanremo: dal Al Bano al vincitore di Amici di Maria De Filippi

Amadeus a quanto pare quest'anno aveva le idee molto chiare e si è affidato solo alle canzoni proposte che riteneva vincenti per il Festival di Sanremo. Il conduttore e direttore artistico infatti non ha scelto un cast molto vario ma gli è toccato lasciare a casa molti artisti famosissimi.

Nell'elenco degli esclusi compisce di nuovo il nome di Al Bano che per il secondo anno consecutivo non parteciperà alla competizione. Anche artisti più giovani sono tra gli esclusi come Annalisa, i The Kolors e per restare in tema Amici di Maria De Filippi anche Luigio Strangis e Sangiovanni. Fuori anche Michele Bravi, Francesca Michielin e Daniele Silvestri. I fan ovviamente si stanno già rivoltando sui social network e non manca il nome dei Ricchi e Poveri.

Anche Matteo Romano e Clementino sono fuori dai big al contrario di quanto immaginavano moltissimi dei loro fan. Da Amici di Maria De Filippi fuori anche Alex e Sissi, altri due concorrenti della scorsa edizione. Insomma i nomi esclusi questa volta sono tra gli artisti più importanti della musica italiana e soprattutto tra i più amati dal pubblico.

