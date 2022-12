Fiorello e Amadeus a Viva Rai 2 fanno gli auguri alla regina della televisione italiana: ecco chi è

Poco fa c'è stata la prima puntata di Viva Rai 2 di Rosario Fiorello, il programma in cui oggi è stato ospite il conduttore di Sanremo 2023. Tra un annuncio e l'altro, sbucano degli auguri per una Queen indiscussa della televisione italiana. Ma chi è?

Stamattina Fiorello ha dato il via al suo programma: una rassegna stampa irriverente stile Edicola Fiore con tanti ospiti. Seduto al tavolo del 'solito bar' con i giornali davanti, lo showman ha chiacchierato di alcune notizie del giorno, non mancando di prendere in giro molte personalità del mondo dello spettacolo e della politica. Ospite d'eccezione, Amadeus che proprio ieri ha annunciato i cantanti in gara al prossimo Festival di Sanremo, e Annalisa che ha cantato all'alba, da un palco montato ad hoc per lei, il suo ultimo successo musicale, Bellissima.

Tra i tanti annunci fatti da Amadeus nel corso della puntata d'esordio del format del suo migliore amico, il presentatore ha annunciato una delle co-conduttrici di Sanremo. Trattasi della 'belva' per eccellenza, Francesca Fagnani. La donna, intervenuta in videochiamata davanti a un bell'albero di Natale nel suo salotto, si è detta felicissima per la partecipazione alla kermesse musicale più importante del nostro Paese, anche se non sappiamo esattamente quale sarà la sua serata. In tutto ciò, non è mancato un riferimento di Fiorello a Mentana, che come sappiamo è il compagno della giornalista in questione. Ma invece... A chi hanno fatto gli auguri quei due mattacchioni di Ama e Fiore?

"Maurizio Costanzo te li ha già fatti?", Fiorello 'provoca' la 'Regina' a Viva Rai 2

Come avrete potuto intuire dal titolo oggi a compiere gli anni è proprio la Queen indiscussa della Mediaset: Maria De Filippi! 61 le candeline sulla torta per la moglie di Maurizio Costanzo che è stata chiamata in causa oggi da Rosario Fiorello e Amadeus. Proprio sul finire di Viva Rai 2, lo showman ha deciso di telefonare alla donna per augurarle un buon compleanno.

Maria, impeccabile come sempre, ha risposto prontamente alla telefonata - premunendosi di abbassare il volume dato che stava guardando proprio la trasmissione di Fiore. "Maurizio te li ha già fatti gli auguri?", ha chiesto Rosario alla sua solita maniera irriverente. Ovviamente la risposta è stato un caloroso sì. Dopodiché la De Filippi ha spento le sue candeline in diretta.

