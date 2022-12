Clizia Incorvaia perde le staffe: "Vi faccio vedere io che succede se ci provate con Paolo Ciavarro!"

La sorella di Micol Incorvaia - attuale concorrente del Grande Fratello Vip 7 di Alfonso Signorini, si è innervosita con le sue fan fino a 'minacciarle'. C'entra il suo compagno, volto di Forum (la trasmissione di Barbara Palombelli) e figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro.

Influencer e personaggio televisivo, Clizia Incorvaia è nota a tutti soprattutto per aver partecipato al Grande Fratello Vip 5. Nel reality show Mediaset, sfortunatamente è stata squalificata, terminando il suo percorso diversi mesi prima di Paolo Ciavarro, del quale si è innamorata follemente. I due sono riusciti tuttavia a sopravvivere il programma. Adesso abitano insieme a Roma e hanno anche un figlio in comune, il piccolo Gabriele. Insomma, tutto è bene quel che finisce bene. Eppure la Incorvaia in questo periodo è un po' fumantina.

Spesso sui social, la siciliana si schiera a protezione di Micol Incorvaia. In effetti nella casa del Grande Fratello Vip la sorella è stata presa di mira da molte donne, da Antonella Fiordelisi a Oriana Marzoli, passando per Wilma Goich e Patrizia Rossetti. Andando stesso lei nel giardino di Cinecittà, Clizia ha dimostrato vicinanza alla congiunta e mentre attendiamo questa sera per capire come sono evolute le cose nel corso di questa settimana, scopriamo invece un altro motivo che fa andare la Incorvaia senior su tutte le furie.

Clizia Incorvaia esce allo scoperto: "Non dite che non vi avevo avvisato!", c'entra Paolo Ciavarro

Un po' di gelosia non fa male alla coppia ma quando è troppa può distruggerla. Il problema è che avere un fidanzato bello come Paolo Ciavarro può costituire un 'problema' in questo senso. Lo sa Clizia Incorvaia che nelle scorse ore ha usato un TikTok 'tattico' per far capire alle sue fan che, qualora pensino di conquistare il suo uomo, stanno sbagliando di grosso.

Nel video in questione si sente l'audio di un uomo che dice: "Nessuno ha detto che è vietato provarci con il mio boy. Si può sicuramente. Si sopravvive facendolo? No, ma questo è un altro problema!". Clizia semplicemente replica il labiale con un volto molto convincente e a tratti 'minaccioso'. In sovra-impressione alla clip scrive: "Quando ci provano con il tuo boy...". Ma qualcuno avrebbe davvero il coraggio di provarci con Ciavarro dopo questo 'temibile' avvertimento?

LEGGI ANCHE: "Paolo Ciavarro? Ecco cosa penso davvero di lui", Clizia Incorvaia rompe il silenzio sulla sua relazione