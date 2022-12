Gf Vip 7, Antonino Spinalbese protagonista di un colpo di scena? Stasera tutta la verità

La puntata del Gf Vip 7 di questa sera riserverà un colpo di scena inaspettato? Ecco cosa potrebbe pare Antonino Spinalbese secondo una serie di voci in giro sui social.

Il percorso di Antonino Spinalbese dentro la casa del Grande Fratello Vip, è sicuramente più scoppiettante di quello che immaginavamo all'inizio. Nonostante sia stato vicino ad una delle donne più chiacchierate nel nostro paese, si è presentato in maniera molto discreta volenteroso di stare quanto più lontano possibile da scandali e discussioni. Ci è voluto poco però per ribaltare tutto questo.

I suoi avvicinamenti a più di una vippona lo hanno reso sicuramente il più corteggiato della casa. Hanno messo gli occhi su di lui Giaele de Donà, Antonella Fiordelisi e la bellissima spagnola Oriana Marzoli. Il tira e molla tra di loro e le parole non proprio 'al miele' che il parrucchiere le ha riservato in questi giorni, non sono affatto piaciute. Si è creata una situazione difficile da gestire e gli equilibri dell'imprenditore creativo, sono davvero stati messi a dura prova. Ecco cosa potrebbe accadere questa sera: sui social anticipano qualcosa di definitivo e senza via di ritorno.

Gf Vip 7: Antonino Spinalbese avrebbe preso una decisione definitiva

L'esperta di gossip Deianira Marzano ha sganciato una bomba che se fosse vera, cambierebbe per sempre le sorti del reality condotto da Alfonso Signorini. Riguarda appunto Antonino Spinalbese e il suo stato d'animo all'interno del reality in cui è ormai rinchiuso da 70 giorni. La lontananza dalla sua piccola Luna Marì è sempre più forte. Negli ultimi periodi poi, è stato molto bersagliato dai compagni e durante le puntate settimanali. Questo lo ha messo fortemente a dura prova in quanto non era abituato ad essere oggetto di critiche feroci e molto discusse sui social. La bionda 'gossippara' su Instagram ha mostrato una clip in cui si sfoga in giardino con Luca Salatino.

La bomba riguarda proprio il proseguimento del suo percorso come vippone. Avrebbe infatti avuto un colloquio con la psicologa del Gf Vip 7, che gli avrebbe caldamente consigliato di lasciar perdere tutto e rinunciare al gioco e quindi alla permanenza in casa. Stando sempre alle notizie della Marzano, questa sera comunicherà a Signorini e a tutti i telespettatori di volersi ritirare e verrà così messa la parola 'fine' alla sua avventura. Sarà così? E se dovesse davvero realizzarsi questa teoria, come reagirà Oriana, molto presa e interessata a lui?

