Amici Campani: benvenuti, ecco l'appuntamento quotidiano con le previsioni di oggi! Quali saranno le vicende metereologiche di oggi a - e non solo a -Caserta e Benevento? Vediamolo insieme!

Napoli

Oggi a Napoli il clima è nuvoloso con nuvole basse. L'umidità è al 74%, la temperatura media è di 15.81 gradi, con una temperatura portinima di 12.62 e massima di 16.45. La velocità del vento è di 2.52 km/h, mentre i cieli sono nuvolosi al 94%. Oggi a Napoli si presenta un tempo nuvoloso ma fiabile con umdità relativamente alta e temperature medie di 15.81 gradi. La temperatura minima è-di 12,62 mentre la massima è 16,45. Il vento soffia ad una velocità moderata di 2.52 km/h e i cieli saranno coperti al 94%. Si raccomandano comunque contenuti vestiti in attuingimento alle condizioni atmosferiche.

Avellino

Oggi il clima a Avellino sarà di nubi prevalenti. Il tasso di umidità è del 71%, con una temperatura media di 13,34 °C, minimo 9,85° e massimo 15,57°. La velocità del vento è in media 1.64 km/h e la percentuale di nuvolosità si aggira sull'88%. Oggi il clima a Avellino sarà prevalentemente nuvoloso. L'umidità è alta, con una temperatura media di 13,34°C e una variazione tra il minimo di 9,85° e il massimo di 15,57°. La velocità del vento sarà relativamente bassa con 1.64 km/h e l'88% del cielo coperto da nubi. Quindi oggi le attività all'aperto potrebbero essere limitate. Sarà invece possibile dedicarsi a piacevoli attività interne come leggere un buon libro o guardare un film o cimentarsi in qualche gioco!

Caserta

A Caserta il clima è principalmente nuvoloso. La descrizione è di nubi spezzate, con umidità del 75%. La temperatura media è di 14,46°C, con un minimo di 10,68°C ed un massimo di 16,57°C. Leggerissima brezza con velocità del vento pari a 1,1km/h e percentuale di nuvolosità dell'81%. In base a questo meteo, puoi fare molte attività all'aperto in città, purché ti metta al riparo dalla pioggia. Per esempio, puoi decidere di fare una passeggiata nella vicina zona verde e goderti la temperatura gradevole e l'umidità tensiva dell'aria. Prenditi del tempo anche per ammirare lo splendido panorama della vista su Caserta, che le nubi spezzate rendono ancora più suggestivo. Se hai voglia di qualcosa di adrenalinico, prova a noleggiare uno scooter e dirigiti verso i vicini Appennini campani: con un vento leggerissimo che spira a 0,6m/s non avrai alcun problema!

Salerno

Nella città di Salerno sta predominando un clima nuvoloso. Le nubi coprono completamente il cielo. L'umidità è del 63%, con temperatura media di 11,54°C e temperature minima di 6,48°C e massima di 13,8°C. La velocità del vento è di 1,96 km/h. Oggi a Salerno, può essere una giornata ideale per attività all'aperto, come passeggiate, mountain bike o picnic in aree verdi. L'aria è molto fresca e piacevole con la temperatura di 11,54°C; l'umidità e il vento leggeri completeranno questa piacevole sensazione. Un'altra opzione potrebbe essere quella di dedicarsi ad attività domestiche o godersi l’ambiente rilassante che creano le nuvole alte, al coperto.

Benevento

Nella città di Benevento domina un clima nuvoloso con nubi spezzate. L'umidità è del 76%. La temperatura media è di 13,48°C, con minimi intorno ai 9,17°C ed un massimo di 15,51°C. Il vento soffia resistente alla velocità di 2,93 km/h e la copertura nuvolosa corrisponde al 60 % In base a questo meteo, oggi a Benevento ci sarà un clima nuvoloso con nubi spezzate ed un'umidità del 76%. La temperatura media è prevista intorno ai 13,48°C, con minimi di 9,17°C e un massimo di 15,51°C. Il vento soffia resistente alla velocità di 2,93 km/h e il cielo si presenterà coperto al 60%. Perciò sarebbe meglio organizzare qualcosa indoor e magari dedicarsi ad attività come leggere un libro, vedere un film o giochi da tavolo in compagnia.

Paeestum

Oggi a Paestum c'è un clima nuvoloso. La temperatura media è di 15,01°C con un minimo di 10,54°C e un massimo di 17,31°C. L'uffidità relativa è del 69%. Il vento soffia a 2.15 km/h ed il cielo è completamente coperto da nuvole. Oggi a Paestum il clima è nuvoloso. Le temperature oscillano tra 10,54°C e 17,31°C con una media di 15,01°C. Il tasso di umidità relativa è del 69%. Il vento soffia a 2.15 km/h e in cielo le nuvole sono coperte completamente. Si possono fare molte attività all'aria aperta come passeggiate o andare in bicicletta sui sentieri della zona o godere dello splendido mare che circonda la città. Si può anche decidere di visitare alcune tra le numerose bellezze storico-culturali di Paestum come l'antica Teatro greco, i resti dell'Acropoli greca ed i Templi dorici dedicati agli Dei principali Gehova e Athena. Un altro