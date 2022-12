Antonino Spinalbese smascherato dalla coinquilina: "Ha avuto quella malattia lì ma non l'ha detto"

Antonino Spinalbese sarebbe stato malato durante il soggiorno al Grande Fratello. Tuttavia l'imprenditore creativo avrebbe deciso di non dirlo al resto della casa. Questo è quanto sostenuto da una sua coinquilina, che lo ha 'smascherato'. Vediamo cos'è successo.

L'edizione numero 6 del Grande Fratello Vip era stata all'insegna delle regole stringenti per evitare che il Covid entrasse in casa. Tutti i coinquilini entrati a 'gara in corso' hanno osservato una quarantena di ben sette giorni per avere l'assoluta certezza che non avrebbero portato il virus a Cinecittà. Nel 2022, a quanto pare, qualcosa è andato storto e clamorosamente ben sette vipponi sono risultati positivi al tampone.

L'ultimo a rientrare è stato Alberto De Pisis, che da mercoledì è di nuovo nella casa più spiata d'Italia. Oltre a lui, i vipponi che ufficialmente hanno avuto il Covid sono stati: Attilio Romita, Charlie Gnocchi, Cristina Quaranta, Wilma Goich e Luca Onestini. A loro bisogna aggiungere Pamela Prati, risultata positiva pochi giorni dopo l'eliminazione. Eppure c'è più di una persona che sostiene che anche qualcun altro lo ha avuto. Nei giorni più duri, infatti, non era raro sentire i vipponi parlare con la voce rauca, tossire o soffiare spesso il naso. Uno di questi sarebbe Antonino Spinalbese.

"Antonino ha avuto il Covid"

Le fan più accanite del Gf Vip si erano accorte che durante la quarantena di Charlie, Luca e Attilio, altri coinquilini non erano il ritratto della salute. In particolare Antonino Spinalbese sembrava essere alle prese con i sintomi del virus influenzale. La conferma di tutto ciò è arrivata poche ore fa da Giaele de Donà. Durante una chiacchierata in veranda con Oriana Marzoli e lo stesso Spinalbese, la 24enne ha letteralmente detto: "Quella volta che tu avevi il Covid". Ecco il video:

“Quella volta che tu avevi il covid” GIAELE CHE SPILLA CHE ANTONINO AVEVA IL COVID ED È RIMASTO IN CASA QUEL PERIODO, MA CHE CIRCO#gfvippic.twitter.com/dRTkzuLMPb — soleilandia ☀ (@sisonokevin) December 1, 2022

Nei commenti molti utenti non prendono affatto a ridere le parole della De Donà. Qualcuno scrive addirittura che Mediaset sarebbe 'da denunciare'. Ufficialmente, Antonino è sempre risultato negativo ai test effettuati nel mese di novembre. Qualcuno sostiene che abbiano mandato in quarantena solo i vipponi che creano meno dinamiche, mentre Antonino, Edoardo Donnamaria e Antonella non potevano uscire. Sarà vero? Noi ci fidiamo della versione ufficiale di Mediaset, secondo cui i vipponi sopracitati non hanno mai contratto il Covid.

