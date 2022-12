Meteo Campania: oggi pioverà a Benevento?

Un nuovo giorno inizia per gli amici di EM, ecco l'appuntamento quotidiano con il tempo! Quali saranno le vicende metereologiche di oggi a - e non solo a -Benevento? Vediamolo insieme!

Napoli

A Napoli oggi c'è un clima di pioggia leggera. L'umidità è al 51%, con una temperatura media di 16,01 °C, la minima è 12,23°C e la massima è 16,69°C. La velocità del vento sfiora l'1.74km/h ed il cielo presenta una percentuale di nuvolosità del 56%.

Avellino

Il clima a Avellino è Nuvoloso con nubi sparse. L'umidità è del 44%. La temperatura media è 14.56 °C, la massima 15.55 °C e la minima 8.3 °C. La velocità del vento deve essere di 1,32 km/h con una percentuale di nuvolosità del 34% In base al meteo oggi a Avellino c'è un clima nuvoloso con nubi sparse, un'umidità del 44% e una temperatura media di 14.56°C. La temperatura massima è 15.55°C, mentre la minima è 8.3°C. Il vento soffia a 1,32 km/h ed il 34% del cielo sarà coperto da nubi.

Caserta

Nella città di Caserta stamani, il clima è coperto con nubi sparse. L'umidità è al 55%. La temperatura media è di 14.7°C con un minimo di 10.71°C e un massimo di 16.97°C. La velocità del vento è pari a 1,13 km/h mentre la percentuale di nuvolosità attualmente è del 43%. Data questa condizione meteorologica a Caserta, oggi potrebbe essere un'ottima giornata per programmare attività all'aperto che non richiedano troppa esposizione al sole. Ad esempio, si può camminare in un parco ambientato nella natura, fare mountain bike in piste segnalate o andare a godere di alcune delle bellezze della città visitando musei e parchi storici.

Salerno

Il clima a Salerno è nuvoloso con nubi disperse. L'umidità è del 49%. La temperatura media è di 12,03°C, con una minima di 5,37°C e una massima di 14,08°C. La velocità del vento è pari a 2,01km/h ed il cielo si presenterà coperto solo per il 32% della giornata. In base a questo meteo, oggi potresti fare diverse attività all'aperto. Ad esempio andare in un parco, fare jogging, nuotare in una piscina all'aperto, giocare a golf o anche prendere un caffè al bar sotto l'ombrellone e goderti la bella giornata. Tuttavia dovrai stare attento a non rimanere fuori troppo a lungo poiché il cielo si presenterà coperto per circa il 32% della giornata.

Benevento

Il clima a Benevento è nuvoloso con nubi sparse. L'umidità è al 62%, la temperatura media è 12.93 gradi, la temperatura minima 8.82 gradi e quella massima 15.5 gradi; la velocità del vento è di 1.91km/h e lo stato di nuvolosità attuale rappresenta il 37%. In base a questo meteor, oggi a Benevento puoi fare piacevoli passeggiate poichè il clima è nuvoloso con nubi sparse. La temperatura media di 12.93° rende l'aria piacevole senza essere troppo fredda e la brezza leggera ad una velocità di 1.91km/h renderà talmente gradevole la passeggiata da volertela prolungare anche dopo il tramonto! Prova a visitare alcuni luoghi all'aperto per godere del panorama delle nuvole sparse sopra e della possibilità di scattare qualche foto ricordo!

Paeestum

Il tempo per la città di Paestum è prevalentemente nuvoloso. Le nubi sono sparse con una percentuale di nuvolosità del 31%. La temperatura media è 15.42, con un minimo di 9.43°C e un massimo di 17.46°C. L'umidità relativa è pari al 51%. La velocità del vento è di 2,43 km/h In base a questo meteo, oggi per la città di Paestum il tempo è principalmente nuvoloso. Le nuvole sono sparse con una presenza del 31%. La temperatura media è di 15.42°C, registrando un minimo di 9.43°C ed un massimo di 17.46°C; l'umidità relativa è del 51%. Il vento soffia a 2,43 km/h. Con queste condizioni meteorologiche puoi optare per varie attività all'aria aperta come: fare una passeggiata in riva al mare o lungomare o sulla spiaggia, scattare qualche fotografia della natura circostante e ammirare i paesaggi che offre il territorio intorno a Paestum oppure usufruire del sole che filtra tra le nubi