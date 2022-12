Gianni Morandi e la leggenda di Santa Lucia su Tik Tok: "Cosa mi ha portato quest'anno"- Video

Oggi 13 dicembre nel mondo si festeggia Santa Lucia: cosa significa questa festa e perché è diventata il nuovo trend dei social. Gianni Morandi emoziona tutti con il suo video.

Il futuro co-conduttore del Festival di Sanremo 2023 ha deciso di condividere un video sui suoi social network che ha emozionato davvero tutti. Il Gianni nazionale è amatissimo dal pubblico italiano e con la sua musica ha segnato intere generazioni. Oggi Morandi è uno degli artisti più famosi in Italia e non a caso Amadeus lo ha scelto con prossimo co-conduttore del Festival di Sanremo. Sembra che salirà sul palco dell'Ariston in tutte le serate dell'evento ma oggi, 13 dicembre ha deciso di regalare un momento magico ai suoi fan sui social.

Morandi è sempre molto attivo con foto e video che immortalano i momenti più belli della sua quotidianità molti dei quali sono vissuti insieme a Anna, sua moglie e grande amore della sua vita. Il 13 dicembre in molti luoghi del mondo si festeggia la festa di Santa Lucia, martire famosa per un evento in particolare. Scopriamo qual è il video che ha emozionato e incuriosito i fan di Gianni Morandi ma soprattutto che ha lanciato in trend questa festa con le sue leggende.

Santa Lucia, come lo ha festeggiato Gianni Morandi: "Quest'anno mi ha portato..."

Il cantante ha pubblicato un video sui social che rivela un meraviglioso paesaggio e soprattutto una festa che non tutti conoscono. La festa di Santa Lucia è festeggiata in molte città italiane e non solo ma nasconde un'antica leggenda molto interessante. La santa infatti nasconde nel suo nome il significato della luce che assume un ruolo fondamentale nei primi giorni dell'inverno. Proprio quando le giornate più fredde dell'anno diventano più buie il giorno di santa lucia invoca la vittoria della luce sull'oscurità.

Per festeggiare in molti paesi era usanza accendere dei falò ma quest'anno Gianni Morandi ha deciso di mostrare a tutti un piccolo miracolo diverso dagli altri. Il cantante si è immortalato sotto la neve davanti a un paesaggio meraviglioso con sottofondo una canzone tipica del Natale. La magia di queste feste è ufficialmente entrata anche sui social network e il suo video ha commosso tutti. "La prima neve, il giorno di Santa Lucia..." scrive Gianni che attende di salire sul palcoscenico dell'Ariston a febbraio.

