Gianni Morandi, la dedica commuove i fan: spunta la foto dal passato

Il prossimo co-conduttore del Festival di Sanremo ha commosso i suoi fan con una dedica davvero speciale e una foto unica.

Gianni Morandi ha deciso di pubblicare una foto che ha commosso i suoi fan e che riguarda la sua vita privata. Non tutti sanno che il cantante ha sempre provato a mantenere intatta la sua privacy ma non ci è sempre riuscito. Il suo primo matrimonio è con l'attrice Laura Efrikian, ex annunciatrice della televisione da cui sono nati tre figli. Marianna Morandi ha sposato il cantante Biagio Antonacci, poi c'è Marco Morandi e la piccola Serena Morandi vissuta solo poche ore. Il primo matrimonio di Gianni è poi naufragato e nel 2014 è arrivato un incontro speciale.

Molto spesso il cantante pubblica fotografie sui social network che lo ritraggono in compagnia o da solo e si ritrova a scrivere "Foto di Anna". Anna Dan è il suo secondo amore, una donna che gli ha cambiato la vita. Sugli stessi social che lo adorano ogni giorno di più Morandi condivide uno scatto che ha sciolto i cuori dei suoi fan.

La foto con Anna emoziona i fan di Gianni Morandi: ecco cosa festeggiano

Il cantante e prossimo co-conduttore del Festival di Sanremo ha deciso di festeggiare il suo anniversario di matrimonio con Anna Dan anche sui social. I follower adorano i suoi scatti ma questo li supera tutti. Nel 1994 i due si sono incontrati su un campo da calcio, Gianni era divorziato da ben diciotto anni e anche Anna era libera. Così i due si sono innamorati e mai più lasciati. Dopo tre anni è arrivato il quarto figlio di Morandi nato proprio dalla loro storia d'amore che è Pietro, oggi Tredici per i fan che amano le sue canzoni rap.

Finalmente dopo la nascita di Pietro Gianni e Anna hanno poi coronato il sogno di un matrimonio e lo hanno fatto in un modo particolare. Le nozze sono state celebrate in grande segreto con pochissimi intimi e la notizia che erano sposati è stata rivelata solo qualche giorno dopo. Uno scatto che racconta una delle storie d'amore più belle di sempre che continuano a far sognare i fan del cantante.

