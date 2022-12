Amici di Maria De Filippi, la drastica decisione di Maddalena Svevi mette in crisi Mattia Zenzola

Maddalena Svevi spiazza tutti: durante il daytime la ballerina prende una decisone che mette a dura prova l'allievo di Raimondo Todaro.

Sembra che anche quest'anno non sarà un anno facile per Mattia Zenzola. L'anno scorso il ballerino di latino ha dovuto dopo un lungo periodo di fermo dovuto ad un incidente in sala, abbandonare il programma. Raimondo ha fatto una promessa al suo allievo che tanto sosteneva e cercava di aiutare in questo suo percorso artistico: se fosse stato riconfermato come professore l'anno successivo avrebbe mantenuto un banco per l'allevo che tanto stava migliorando nell'ultimo periodo prima dell'infortunio. Ad entrare al suo posto Nunzio, che entrato già quando tutti cercavano di conquistare la maglia del serale, non solo ha conquistato tutti con il suo talento ma anche con la sua simpatia e con i siparietti con la temutissima Maestra Celentano.

Mattia quest'anno faceva parte degli allievi che riprovava ad entrare nella scuola ma Raimondo è stato di parola: Mattia è un concorrente ufficiale e quest'anno il suo percorso è iniziato con una piega decisamente diversa. Man mano che passavano le giornate in casetta si è avvicinato sempre di più a Maddalena. Tra i due è scoccato il bacio e da quel momento li abbiamo spesso visti come protagonisti assoluti dei daytime. I due hanno litigato e fatto pace mentre altre volte abbiamo visto Mattia fare delle piccole soprese alla ragazza: soprattutto al suo compleanno dove ha chiesto alla redazione di acquistare un profumo che tanto desiderava.

Maddalena prende una decisione che spiazza Mattia Zenzola e tutti i fan di Amici

Tra i due c'era in questi giorni una grandissima tensione. A contribuire è stato senza ombra di dubbio anche lo stress dovuto alle solite sfide, prove e soprattutto alcune dinamiche che anche nella casa hanno creato scompiglio. Mattia per il secondo anno di fila è stato messo in sfida a causa dell'ordine e delle pulizie della casetta. Un clima molto teso che si è ripercosso sulla coppia e ha portato Maddalena a farsi portavoce di alcuni pensieri che ormai anche Mattia da tempo aveva.

Maddalena chiama il suo fidanzato e spiega che forse, dovendo anche a breve iniziare la corsa verso il serale, è meglio essere privi di distrazioni. A prendere questa decisione è la ballerina che sostiene anche che non sente più il trasporto iniziale. Mattia in lacrime ammette che da giorni si aspettava la fine di questo rapporto e che sa di aver spesso sbagliato. Maddalena non si sente per nulla bene per esser stata lei a chiedere la rottura e dopo un lungo abbraccio i due, per ora, si dicono addio.

LEGGI ANCHE:Vi ricordate Natalia Titova, ex storica di Ballando con le Stelle e Amici? Ecco cosa fa oggi