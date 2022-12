Elodie, dopo 'Ok. Respira' arriva la più bella delle notizie: succederà dopo Sanremo 2023

"Ok. Respira" è il nuovo brano di Elodie che sta conquistando come sempre le classifiche della musica italiana: poco fa la cantante ha annunciato una novità incredibile.

Tra le stelle del pop italiano Elodie è decisamente la reginetta che in questo momento storico sta regalando un nuovo volto alla musica. In Italia mancava da un po' una star come lei capace di unire voce, anima e spettacolo. Attraverso il corpo e le sue esibizioni sempre stravaganti Elodie riesce a comunicare con i suoi fan lanciando un messaggio che solo la musica pop riesce a trasmettere.

Dopo l'esordio ad Amici di Maria De Filippi la cantante ha deciso di intraprendere la sua strada puntando solo sulla voglia di fare spettacolo e stupire il pubblico. A quanto pare ci è riuscita e il suo album è uno dei più attesi del 2023. Anche il palco dell'Ariston la vedrà di nuovo protagonista ma questa volta come cantante in gara. Scopriamo però qual è l'evento più atteso dell'anno che ha annunciato poco fa attraverso il suo profilo sui social network.

Elodie: l'evento imperdibile arriva a maggio, dove la vedremo!

Finalmente anche per Elodie è arrivata una delle notizie più belle che potesse diffondere per la gioia dei suoi fan. A maggio la cantante salirà sul palcoscenico del Forum di Milano per un live di debutto dopo l'uscita del suo nuovo album.

La canzone Ok. Respira ha già conquistato tutti lanciando un nuovo trend e chissà cosa accadrà quando salirà sul palco del Festival di Sanremo. I biglietti per l'evento del 12 maggio al Mediolanum Forum di Milano saranno disponibili a partire dal 14 dicembre alle ore 14:00. Non resta che correre per acquistarli prima che si raggiunga il sold out. Non è ancora chiaro se questa sarà l'unica tappa del tour ma a quanto pare le sorprese potrebbero non essere finite qui.

In molti attendono che gli stadi italiani aprano le porte al talento della cantante che con il suo show potrebbe regalare il più grande spettacolo pop italiano facendo invidia alle grandi star internazionali del nostro tempo. La reginetta del pop italiano riuscirà a varcare la soglia della penisola e sfondare in Europa? Sembra proprio di sì.

