Temperature a Napoli e Caserta: c'è da preoccuparsi?

Amici Campani: benvenuti, ecco l'appuntamento quotidiano con le previsioni climatiche! Quali saranno le vicende metereologiche di oggi a - e non solo a -Napoli e Caserta? Vediamolo insieme!

Napoli

Oggi a Napoli c'è un clima di pioggia leggera. L'umidità è al 59%, la temperatura media è di 13.52 °C, la temperatura minima è 11.2 °C e la massima è 14.34°C, mentre il vento soffia a 6.22km/h e le nuvole coprono il 97% del cielo. Dato il clima di pioggia leggera con un'alta umidità e temperature basse a Napoli oggi, si consigliano attività al coperto come andare al cinema, visitare un museo o rilassarsi in un caffè. Se desiderate uscire all'aperto, indossate abiti caldi che vi terranno al caldo sotto la pioggia leggera.

Avellino

Il tempo oggi a Avellino è piovoso. Precipitazioni moderate e leggermente umide con un'umidità del 66%. La temperatura media è di 10.45°C , con un minimo di 8.56°C e un massimo di 10.74°C . Il vento soffia a 2.05 KM/H, ed il cielo è nuvoloso al 94%. In base al meteo, oggi a Avellino potrebbe essere l'ideale per rimanere al chiuso e dedicare del tempo alla propria casa. Si possono svolgere dei lavoretti, come la pulizia dettagliata di una stanza o la riparazione di qualche oggetto rotto, oppure dedicare un po' di tempo alla cucina preparando un buon pasto caldo in vista della serata. Si potrà anche decidere di rilassarsi guardando un film o sfogliare un libro davanti al camino acceso.

Caserta

A Caserta oggi il clima è in prevalenza piovoso con deboli piogge. L'umidità è del 61%, la temperatura media è di 12.01 gradi, con una minima di 9.2 e una massima di 13.56 gradi. La velocità del vento si aggira intorno a 3.69km/h ed è presente un'alta percentuale di nuvolosità (86%). In base al clima piovoso previsto a Caserta oggi, suggerirei di organizzare attività all'interno della casa. Ore tranquille possono essere passate guardando film, giochi con la famiglia e prendendosi del tempo per relax e comfort domestico. Potreste anche preparare qualcosa da mangiare insieme come gustose torte o biscotti. Se si hanno degli animali domestici, uscite brevemente con loro per sfogarsi un po' e dargli un po' d'aria fresca. Tuttavia assicuratevi di restare all'asciutto proteggendovi adeguatamente!

Salerno

Il tempo a Salerno oggi è piovoso. La temperatura media è di 7,18 ° C con una minima di 5,68 ° C e una massima di 8,37 ° C. L'umidità nell'aria è del 80%. La velocità del vento è bassa a 2.29 km / h e c'è un coperto nuvoloso al 100%. In base a questo meteo, oggi potresti organizzare attività piacevoli che possono essere svolte al chiuso. Considera la possibilità di andare al cinema, visitare un museo o semplicemente rilassarti in casa guardando un film o leggendo un libro. Se vuoi uscire e fare qualcosa di divertente ma all'interno rispettando le norme vigenti per il Covid-19, puoiprovare l'escape room o andare a giocare a biliardo in un bar/pub. Potresti anche rimanere con i tuoi compagnidi scuola/università online facendo attività come quiz online, torneidi videogiochi e così via.

Benevento

Il tempo a Benevento è piuttosto piovoso con "leggera pioggia", l'umidità è al 68%, la temperatura media è di 9,56°C, con una temperatura minima di 6.4°C e una massima di 11.88°C. La velocità del vento è relativamente tranquilla 4.36 km/h e la copertura nuvolosa si avvicina al 95%.

Paeestum

A Paestum è attualmente piovoso con leggera pioggia, l'umidità al 71%, la temperatura media è 11.92°C, la temperatura minima 10.46°C e la temperatura massima 12.9°C. Il vento soffia a una velocità di circa 4.6 km/h e c'è un'alta percentuale di nuvolosità ( 95%). In base a questo meteo, puoi considerare le seguenti opzioni per trascorrere la giornata a Paestum: visita un po' della famosa e storica archeologia romana nel parco nazionale dell'antica città greca; goditi un pasto presso uno degli ottimi ristoranti locali; passeggia lungo la spettacolare costa ionica e ammira il mare in lontananza; fai un po di shopping al mercato del contadino locale. Inoltre, grazie alla temperatura abbastanza mite nonostante la pioggia, potresti anche fare lunghe passeggiate all'aria aperta in modo da godere appieno del paesaggio circostante.