Sal De Riso, il miglior panettone d'Italia è ricoperto d'oro: il prezzo fa discutere

Quanto costa il panettone ricoperto d'oro di Sal De Riso? Il migliore in Italia lancia l'ennesimo trend di cui nessuno può fare a meno.

Solo qualche giorno fa Sal De Riso trionfava a Milano per il miglior panettone classico del 2022, un riconoscimento che riporta il dolciere nell'olimpo della pasticceria italiana. Il panettone a Natale è una delle tradizioni simbolo dell'Italia, unico dolce in grado di riunire il paese a tavola. Da nord a sud infatti le tradizioni sono tantissime e tutte diverse ma se c'è un dolce che è presente su tutte le tavole imbandite è proprio il panettone nella versione tradizionale.

La ricetta prevede uvetta e canditi nella versione classica ma con il tempo i pasticcieri italiani hanno dato spazio alla loro creatività preparando panettoni di gusti sempre diversi. Ormai tra i classici è presente quello al cioccolato, al pistacchio, all'albicocca e moltissime altre versioni tutte buonissime. Il vincitore del miglior panettone italiano del 2022 e famoso per la sua delizia a limone ha però ideato un dolce davvero stravagante. Stiamo parlando del panettone ricoperto d'oro di Sal De Riso, ecco quanto costa.

Il panettone d'oro di Sal De Riso fa discutere

Sal De Riso ha portato a casa un riconoscimento davvero unico che lo rende il creatore del miglior panettone tradizionale del 2022. C'è però un'altra creazione per cui il pasticciere è molto famoso e che ha diviso i social ma non solo. Si tratta del panettone ricoperto d'oro creato da De Riso e che costa la bellezza di 170 euro. Esatto! È proprio questo il prezzo del dolce messo in vendita da De Riso.

Si tratta di un panettone al cioccolato fondente con una glassa interamente fatta d'oro con tanto di scatola a tema. In molti avrebbero quasi paura a mangiarlo e qualcuno rivendica un costo troppo alto. La realtà è che la creazione di De Riso è solo una tra i tantissimi panettoni disponibili nel suo shop e che hanno prezzi decisamente più bassi, esattamente come quelli proposti da altri chef. È infatti possibile acquistare i panettoni di De Riso al gusto limoncello, cioccolato bianco, pistacchio e molti altri a cifre che sfiorano i 40 euro circa. In ogni caso la bontà è assicurata e il pasticciere si conferma una delle eccellenze del nostro meraviglioso Sud Italia.

