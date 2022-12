Michelle Hunziker e Ilary Blasi: alla faccia di Totti e Trussardi! La foto delle conduttrici è virale

Ponte di festa per le due conduttrici di Mediaset. La foto di Micchelle Huziker e Ilary Blasi diventa virale!

Michelle Hunziker ha inaugurato il 2022 con un comunicato ufficiale che nessuno si sarebbe mai aspettato. Dopo tanti anni di matrimonio e la nascita di due splendide bambine, la conduttrice di Striscia La Notizia ha reso nota la sua separazione dal rampollo della casa di moda: Tomaso Trussardi. I due sono stati perseguiti dai tabloid e in molti speravano in un riavvicinamento con il suo ex storico: Eros Ramazzotti. Michelle si è concentrata però su se stessa, le sue figlie e la sua carriera; non solo con la conduzione e i vari programmi in tv ma anche con la sua azienda Goovi. Ultimamente è stata spesso avvistata con il suo ex Tomaso che sicuramente continua ad essere un papà presente. I più romantici sperano di vederli insieme.

Mentre Michelle annunciava la sua separazione, Ilary Blasi smentiva, nello stesso periodo, tutte le presunte voci di crisi con suo marito Francesco Totti. A fine della messa in onda dell'Isola Dei Famosi però, la storia è cambiata, confermata la crisi è arrivato il comunicato ANSA della rottura con il calciatore giallorosso che ha catturato tutta l'attenzione. Ilary e Michelle sono state le protagoniste indiscusse delle pagine di gossip: tutti erano ossessionati dalla rottura delle conduttrici e soprattutto tutti cercavano di scovare i nuovi amori delle donne e dei loro ormai ex compagni.

Michelle Hunziker e Ilary Blasi in vacanza a St Moriz: la foto diventa virale

Settembre è stato ricco di novità per le donne: Michelle ormai come un tornado ha iniziato a lanciare tantissimi prodotti del suo brand senza mai fermarsi. Ogni 15 giorni le Goovilovers hanno gioito per le continue novità. Goovi è sbarcato anche in tv con uno spot pubblicitario che riassume alla perfezione l'intento dei prodotti: curare il benessere delle persone non solo esternamente ma anche internamente. Ilary invece dopo aver passato un'estate spostandosi da un posto all'altro ha dovuto incontrare il suo ex in tribunale soprattutto per cercare un accordo sull'affido dei tre figli.

In questo weekend di ponte tantissimi vip hanno deciso di 'scappare' a St Moriz ma tra tutti è la foto delle due conduttrici che diventa virale.

Volti noti del mondo dello spettacolo e del web si sono incontrati sulla neve e hanno scattato tantissime foto. Michelle e Ilary si sono divertite in compagnia di amici e parenti e con uno scatto ironico che diventa in pochissimo tempo virale.

