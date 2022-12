Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta: "C'è una sorpresa per voi", cosa succederà a Roma

La ballerina di Amici di Maria De Filippi e il coreografo annunciano un grande evento: finalmente li rivedremo insieme, ecco dove e quando.

Il conduttore napoletano, volto nuovo di Rai 2 e la ballerina Giulia Pauselli hanno deciso di annunciare un evento davvero unico che li vedrà protagonisti. Solo qualche mese fa è nato Romeo, il piccolo di casa, dopo la gravidanza annunciata circa un anno fa nella scuola di Amici di Maria De Filippi. La coppia condivide spesso attimi della propria vita quotidiana sui social rendendo molto partecipi i fan.

Giulia è ritornata nella scuola di Amici e molto presto la rivedremo al serale esibirsi insieme agli altri professionisti della scuola. Sacchetta invece ha deciso di intraprendere la strada della conduzione, proprio come l'amico Stefano De Martino. Lo abbiamo visto in Nudi per la vita al fianco di Mara Maionchi proprio su Rai 2 e chissà cosa gli riserverà il futuro. Finalmente però dopo anni è arrivato l'annuncio che tutti stavano aspettando, a dicembre la coppia stupirà tutti con un evento davvero speciale annunciato solo questa mattina.

Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli, un amore da palcoscenico: "Ritorneremo insieme"

La data da segnare in agenda è quella del 19 dicembre all'Auditorium della Conciliazione di Roma. Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli ritorneranno a danzare insieme sul palcoscenico in occasione di un evento da non perdere. L'organizzatore e il promotore di questa serata è Luca Tommassini, coreografo italiano di fama internazionale che spesso vediamo a Oggi è un altro Giorno e da Fiorello a Viva Rai 2.

L'evento è il Bulli Stop, un'occasione per dire no al bullismo e sensibilizzare il pubblico su una delle tematiche più discusse nelle scuole e tra i giovanissimi. Lo spettacolo sarà organizzato proprio da Tommassini e insieme a Sacchetta e la Pauselli ci saranno moltissimi artisti del mondo dello spettacolo italiano. Non mancheranno i colpi di scena, uno tra questi è ovviamente il ritorno sul palco di Marcello e Giulia insieme. I due da qualche anno hanno intrapreso progetti lavorativi diversi pur restando sempre uniti nella vita privata.

È possibile acquistare i biglietti per l'evento romano online e i due ballerini hanno annunciato che insieme al loro ritorno ci sarà una sorpresa. Porteranno con loro sul palco anche il piccolo Romeo? Staremo a vedere, intanto è ufficiale che tutto il ricavato dell'evento sarà destinato al centro nazionale contro il bullismo. Non resta che partecipare all'evento e godersi lo spettacolo!

