Imma Tataranni e Vincenzo Malinconico: "Finalmente c'è la data ufficiale", Eduardo De Filippo ritorna in tv

Cosa ci fanno insieme Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo? Dopo il successo su Rai Uno i due attori ritornano con uno dei capolavoro più amati di Eduardo De Filippo.

I telespettatori della prima serata di Rai Uno si preparano a un grande evento, probabilmente il più atteso in tv dagli amanti del teatro e della commedia. Direttamente da neorealismo di Eduardo De Filippo una delle commedie più amate del drammaturgo sarà messa in scena sul piccolo schermo con due attori meridionali d'eccezione. I protagonisti sono Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera meglio conosciuti come Imma Tataranni e Vincenzo Malinconico.

Sono anni che i due attori sono sul set del sostituto procuratore più famoso della televisione italiana in grado di conquistare share davvero incredibili. Questa volta li rivedremo in un contesto totalmente diverso e spunterà fuori tutta la loro arte sul palcoscenico teatrale trapiantato sul piccolo schermo. Insomma si tratta di un evento da non perdere, Eduardo De Filippo ritorna nelle case degli italiani con Filumena Marturano.

Filumena Marturano in prima serata su Rai Uno: la data ufficiale

In molti si sarebbero aspettati la riproduzione di Natale in Casa Cupiello, commedia firmata da De Filippo e reinterpretata per il piccolo schermo lo scorso anno da Sergio Castellitto. La Rai a quanto pare non finisce di stupire e ha deciso di rilanciare uno dei capolavori di Eduardo che arriva direttamente dal 1946.

La storia di Filumena è più attuale che mai e a prestarle il volto sarà Vanessa Scalera. Al suo fianco rivedremo Massimiliano Gallo e non mancherà uno dei giovani attori della fiction record Mare Fuori. Insomma si tratta di un cast d'eccezione per un evento unico che vedremo in prima serata il 20 dicembre su Rai Uno. Questa mattina proprio la Scalera ha deciso di annunciare la data d'uscita della commedia televisiva lasciando tutti i suoi fan a bocca aperta.

Riproporre Eduardo De Filippo in tv è certamente un atto di grande responsabilità ma allo stesso tempo di grande generosità. Il drammaturgo più grande della storia del teatro italiano merita di essere conosciuto anche dalle nuove generazioni insieme alla sua arte. La Commedia finirà nel calderone delle critiche proprio come Natale in casa Cupiello? Lo scopriremo molto presto, intanto i social già scalpitano pronti al commento.

