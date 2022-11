Michelle Hunziker 'evocata' da Barbara Palombelli? Le parole sospette della conduttrice di Forum

L'ex compagna di Eros Ramazzotti e Tomaso Trussardi chiamata in causa dalla moglie di Francesco Rutelli? È questo ciò che potrebbe essere accaduto stamattina a Forum, il programma con ospiti fissi Paolo Ciavarro e Camilla Ghini (Edoardo Donnamaria per il momento continua il suo percorso al Gf Vip 7 di Alfonso Signorini).

Forum è uno dei programmi più noti della televisione italiana. Cosa succede al suo interno? Semplicemente si simula un tribunale vero e proprio con due persone che si scontrano su un caso, parlandone apertamente davanti a un giudice, coadiuvati da avvocati vari e un po' di spettacolo che non manca mai grazie agli ospiti fissi ed altri che vengono appositamente invitati per dire la propria, in quanto esperti in un determinato tema affrontato.

Barbara Palombelli, poi, a inizio puntata si lascia andare sempre a un monologo in cui fornisce il proprio punto di vista sul tema del giorno. Anche oggi l'ha fatto, prima del momento delle ricostruzioni. Proprio nel suo parlare, tuttavia, potrebbe aver scagliato una frecciatina alla Hunziker. Cosa ci fa dire questo?

Barbara Palombelli non ha alcun dubbio: "È già tutto lì dentro", ma cosa c'entra Michelle Hunziker?

A inizio puntata Barbara ha esclamato: "Oggi affronteremo il tema della religione. Proveremo a capire cosa spinge le persone ad andare verso associazioni religiose non propriamente tradizionali". Dopo queste prime parole già molto incisive, la Palombelli ha presentato il proprio ospite, Don Roberto Conti che subito si è presentato con tanto di Bibbia sotto braccio.

"Bisogna usare la parola di Dio in maniera giusta, senza utilizzare scorciatoie", in questo modo si è annunciato il parroco, dando l'assist a Barbara per una presunta frecciata a Michelle Hunziker. "È già tutto dentro la Bibbia, non c'è bisogno di andarlo a cercare fuori". Così, la Palombelli avrebbe scagliato la sua frecciatina a Michelle. Ma per quale ragione?

Avete presente quando per ben 5 anni della sua vita, Michelle Hunziker si avvicinò alla setta della Maga Clelia? Vi ricordate che all'epoca si allontanò dalla sua famiglia e dal suo marito dell'epoca Eros Ramazzotti? Appunto. Barbara Palombelli con le sue parole sembra aver voluto dissociarsi da tutti questi 'santoni' che predicano messaggi in grado di allontanare le persone dalla propria spiritualità, qualunque essa sia.

