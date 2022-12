Oroscopo del Sud: Giove contro Ariete e Vergine

Oggi è un giorno incredibile! Gli astri ci stanno regalando qualcosa di speciale e l'oroscopo di oggi ha davvero tutte le carte in regola per ravvivare la giornata. Vediamo dunque quali sorprese le stelle hanno in serbo per noi, scoprendolo andando a fondo nell'oroscopo di oggi!

Ariete

Oggi per i nati sotto il segno zodiacale dell'Ariete sarà una giornata ricca di energia ed entusiasmo. Il tuo spirito indomabile e la tua voglia di fare grandi cose risulteranno contagiosi, portandoti a raggiungere tutti gli obiettivi che ti poni. Le opportunità non mancheranno così come le possibilità per realizzare i tuoi sogni più grandi. Abbi fiducia in te stesso e inizia ad agire: le stelle son dalla tua parte!

Toro

Ascolta le tue aspirazioni, Toro! Oggi puoi avere successo solo se rimani fiducioso. Se stai prendendo decisioni importanti, assicurati di credere in te stesso e di aver piena fiducia nella tua capacità di realizzare i tuoi obiettivi. Dovrai essere forte e persistente sulla strada della vittoria, ma se rimani fedele al tuo percorso, allora il successo sarà al tuo raggio. Perché non fare un salto di qualità? Puoi raggiungere cose grandiose con la buona volontà nel cuore. Non aver paura: fai fronte alle sfide ed emergere come un guerriero vincitore!

Gemelli

Oggi i Gemelli potrebbero sentirsi piuttosto stressati e nervosi per affrontare le sfide della giornata. La pressione accumulata dalle responsabilità potrebbe avere un impatto sugli stati emotivi. Potreste provare sentimenti di frustrazione o di mancanza di controllo, anche se non è del tutto la vostra colpa mentale. Cercate di essere indulgenti con voi stessi e fate attenzione quando prendete decisioni importanti. L'obiettivo dovrebbe essere quello di mantenere la calma in modo da non completare un compito in modo rilassato.

Cancro

Cari Cancro, oggi sarà un giorno ricco di emozioni per voi! Prendete le questioni più importanti della vostra vita e preparatevi ad affrontarle con maggiore coraggio. Ciò che rimane nascosto sarà rivelato, portando nuova luce e comprensione nelle situazioni che vi riguardano. La Luna in Sagittario illuminate la vostra energia creando un ambiente positivo per i cambiamenti. Queste possibilità daranno al cancro la forza e l'ispirazione per avanzare verso obiettivi più desiderabili e fare del bene a se stess- stupendo!

Leone

Il tuo segno zodiacale Leone, purtroppo ha un presente costellato da forti tensioni. Le preoccupazioni per il benessere della tua famiglia e le responsabilità che ricadono sulle tue spalle potrebbero provocarti ansia e stress. Cerca di aggrapparti a tutte le risorse di cui disponi ed evita ogni confronto troppo diretto con gli altri, in modo tale da non compromettere i tuoi equilibri mentali.

Vergine

Per le vergini, oggi è una giornata dura. I tuoi compiti di routine saranno maggiormente difficoltosi da completare. I risultati che speravi di raggiungere potrebbero essere più ardui da realizzare del previsto. Inoltre, spiritualmente ti sentirai come se fossi a terra e la tua inclinazione all'ansia potrebbe innalzarsi esponenzialmente. Mantenendo l'atteggiamento positivo e concentrandoti su piccoli obiettivi, cerca di non abbattersi nell'affrontare le tue battaglie quotidiane.

Bilancia

Peri gli amici della Bilancia oggi venderà una Giornata piena di delusioni. Potreste tentare di prendere decisioni importanti, ma imbarazzanti situazioni ed incidenti sfortunati potrebbero bloccare il processo. La comunicazione sarà specificatamente difficile da gestire: stranamente ce ne più di quello che vorreste! Inoltre, alcuni legami con le persone a voi vicine potrebbero venir messa in crisì da incomprension reciproche e tensione accumulate durante questo periodo. Non abbiate paura però, grandiosa è la casa e calda l'accoglienza offertavi quando dallo scoramento delle stelle vi abbraccia la Terra!

Scorpione

Oggi, Scorpione, sarà una giornata con qualche sorpresa in arrivo. Potrebbe essere una tentazione di piaceri che incisi profondamente nella tua vita. Ma non è il momento giusto per affrontare le cose impulsive! Procuratevi prima informazioni sufficienti e poi prendete la vostra decisione ponderata. Qualcuno potrebbe anche parlarvi della possibilità di piacevoli esperienze inaspettate che vi faranno benedire con fortuna e armonia. Tuttavia, siate cauti mentre procedete! Le situazioni ambigue potrebbero mettere alla prova la vostra resistenza emotiva. Non fatevi trascinare emotivamente da nessun entusiasmo eccessivo - state ferme sulle vostre decisioni

Sagittario

Oggi per il Sagittario non c'è niente da esultare: potrai sentirti insoddisfatto e incerto delle tue scelte. Ti sentirai stanco, affaticato ed esausto, senza la voglia giusta di prendere dei provvedimenti o di organizzarti per affrontare le responsabilità. Potresti rimandare tutto all'indomani riponendo la speranza in un domani migliore. Abbi cura di te e cerca un po' di relax!

Capricorno

Purtroppo la giornata odierna del Capricorno sarà un po’ difficile da gestire: i pianeti metteranno alla prova la vostra forza di volontà e determinazione, ed è altamente probabile che faccia capolino qualche disagio. Sii paziente, guarda il lato positivo delle cose e concentrati sui momenti piacevoli in modo da non perdere il controllo della situazione. Probabilmente domani ritornerai al tuo stato ottimale!

Acquario

L'energia oggi è quella giusta per farti sperimentare il mondo in modo più ampio ed entusiasmante. Puoi dare una svolta alla tua routine e concentrarti su un progetto creativo, come scrivere un libro o esplorare attività artistiche. Lo spirito innovativo farà da guida al tuo viaggio per raggiungere gli obiettivi a cui stai lavorando. La tua mente aperta sarà determinata a creare qualcosa di magico!

Pesci

I Pesci avranno una giornata piuttosto grigia oggi. Alcune preoccupazioni potrebbero emergerne più fortemente, con la necessità di confrontarle positivamente. Le situazioni emotive non saranno delle migliori ed è importante ricordare adesso di non sovraccaricarsi troppo e di andare avanti adagio. Cercate soluzioni realiste per le vostre esigenze e fate in modo rientri tutto nel contesto generale della situazione. Non drammatizzate perché porterebbe soltanto sfide negative nella vostra trama chimica ecologica correlata al karma!