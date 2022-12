Cambi climatici a Napoli: cosa succede oggi?

Benvenuti amici di Eccellenze Meridionali, ecco l'appuntamento quotidiano con le previsioni climatiche! Quali saranno le vicende metereologiche di oggi a - e non solo a -Napoli? Vediamolo insieme!

Napoli

In questo momento a Napoli è piovoso. Le precipitazioni sono moderatamente intense, l'umidità relativa è del 56%, la temperatura media è di 14.3 gradi, con un minimo di 13.54 e un massimo di 15.13 gradi Celsius. La velocità del vento è di 9.86 KM/h e il cielo si presenta abbastanza nuvoloso con una percentuale pari all'82%. In base a questo meteo, oggi a Napoli potresti fare attività all'aperto coperte, come andare in bicicletta, goderti una passeggiata lungo la costa o fare qualche esercizio come yoga. Dovrai equipaggiarti con alcune robuste calzature e vestiti antivento e acqua. Passeggiate più lunghe possono anche essere fatte se ne hai voglia, opportunamente attrezzato. Non sono da sottovalutare le suggestioni illustrate dall'atmosfera caratterizzata da un cielo abbastanza nuvoloso e il moderato intenso scrosciar della pioggia.

Avellino

Oggi a Avellino c'è un clima di pioggia lieve, con umidità del 81%, temperatura media di 10.53 gradi Celsius, temperatura minima di 9.14 gradi Celsius e temperatura massima di 11.79 gradi Celsius. La velocità del vento è attorno a 5.52 km/h e la percentuale di nuvolosità è pari al 95%. Con questo meteo in Avellino, oggi si può fare una passeggiata all'aria aperta con abiti leggeri e adatti a sostenere la pioggia leggera. Si possono altresì visitare i siti archeologici e godere dello splendido panorama circostante, stando comunque attenti alla prevalente nuvolosità ed alla bassa velocità del vento.

Caserta

Oggi a Caserta c'è un clima di pioggia moderata. L'umidità è del 69%. La temperatura media è 13,02°C, con la temperatura minima di 11,28°C e la temperatura massima di 13,47°C. La velocità del vento si aggira intorno ai6.19 km/h ed il cielo è coperto nella percentuale del 71%. In base a questo meteo, oggi è indicato un clima piovoso e umido a Caserta. La temperatura media è di 13,02°C con la minima di 11,28°C e la massima di 13,47°C. La velocità del vento sarà intorno ai 6,19 km/h ed il cielo sarà coperto nella percentuale del 71%. Perciò sarebbe meglio stare al chiuso e optare per attività in casa come leggere un libro, guardare un film o ascoltare della musica. Se proprio si vuole uscire all'aperto, sarebbe preferibile scegliere abiti adeguati all'umidità o indossare impermeabile leggero ed elegante per ripararsi dalla pioggia.

Salerno

Oggi a Salerno c'è un clima di pioggia moderata. L'umidità è del 91%, la temperatura media è di 7.88°C, il minimo 5.02°C e il massimo 9.95°C; la velocità del vento è 4.29 km/h ed inoltre c'è un 100% di nuvolosità. Oggi a Salerno il clima è piuttosto freddo e umido a causa della consistente pioggia moderata. La temperatura media è di 7.88°C, il minimo di 5.02°C e il massimo di 9.95°C mentre la velocità del vento è 4.29 km/h ed ovunque c'è un cielo coperto per l'alta percentuale di nuvole, del 100%. Si possono quindi fare attività all'interno, come leggere un libro in compagnia, guardare un film o prepararsi alcune ricette casalinghe.

Benevento

Oggi a Benevento c'è un clima di pioggia, con una leggera pioggia tranne qualche raro schiarimento. L'umidità è del 85%. La temperatura media è 10.76°C, con una minima di 8.72°C e una massima di 11.88°C. La velocità del vento è di 7.72 km/h ed il cielo è nuvoloso al 78%. In base al meteo di oggi a Benevento, è meglio rimanere al chiuso. C'è una pioggia leggera ma costante e l'umidità è del 85%. La temperatura media è di 10.76°C, con un range tra 8.72°C e 11.88°C ed il vento soffia a 7.72 km/h in modo costante; il cielo nuvoloso copre l'83% del territorio sopra di noi. Quindi potrai dedicarti alle tue attività con il computer, leggere un libro o giocare a qualcosa all'interno della tua abitazione senza preoccuparti troppo del tempo esterno.

Paeestum

Oggi a Paestum, il clima è piovoso. Le precipitazioni sono moderate. L'umidità è del 73%. La temperatura media è di 12,92°C; la temperatura minima di 11,52°C e la massima di 14,54°C. La velocità del vento è 8.06 km/h con una percentuale di nuvolosità pari al 98%. In base a questo meteo, oggi a Paestum le condizioni non sono ideali per uscire. Potresti decidere di rimanere a casa e fare qualche attività piacevole all'interno della tua abitazione. Magari puoi guardare un film o leggere un buon libro affinché trascorri del tempo piacevole anche se il clima non è favorevole. Oppure potresti sfruttare la giornata per preparare ricette gustose, organizzare qualche gara tra amici al PC oppure addirittura riflettere su cosa fare nei giorni successivi quando il meteo sarà migliore e tu e i tuoi amici potrete divertirvi in molteplici occasione.