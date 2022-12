L'amica geniale 4, la verità sulla nuova protagonista: "Ti abbiamo già vista in una fiction famosissima"

La quarta e ultima stagione dell'Amica Geniale è attesissima dai lettori di Elena Ferrante e dai telespettatori di Rai Uno. L'attrice arriva da una famosa fiction Rai.

Si chiama Irene Maiorino l'attrice napoletana che erediterà il ruolo di Lila nella serie tv più attesa dell'anno. Il quarto capitolo dell'Amica Geniale sta per rivelare il suo gran finale per la gioia degli amanti della fiction all'italiana. Dopo il successo straordinario dei romanzi di Elena Ferrante anche la serie tv ha suscitato grande interesse nel pubblico. Come finirà tra Lila e Lenù? Lo scopriremo presto ma in questi mesi sono cominciate le ipotesi sulle attrici che avrebbero potuto interpretare Lila.

Gli appassionati della serie sono abituati al cambio degli attori che avviene in quasi tutte le stagioni per l'evoluzione degli eventi dall'infanzia all'età adulta delle protagoniste. È ormai noto che Serena Rossi, Luisa Ranieri e Alessandra Mastronardi sono state scartate per vari motivi dal regista e che la scelta finale è ricaduta su Irene Maiorino. Chi è l'attrice di cui tutti parlano e che in molti hanno già visto in tv? Forse non lo ricorderete ma la Maiorino è tra le protagoniste di una delle fiction Rai più amate di sempre che ritornerà presto in prima serata.

Irene Maiorino: ecco chi ha interpretato su Rai Uno

L'attrice è ormai nel mirino dei curiosi che non vedono l'ora di conoscere qualche anticipazione sulla quarta e ultima stagione dell'Amica Geniale. Il ruolo di Lila è decisamente quello più accattivante e scegliere l'interprete giusta non deve essere stato semplice per gli addetti ai lavori. La Maiorino però non è nuova in Rai e solo pochi mesi fa l'abbiamo vista in una delle serie più amate della prima serata.

Nel 2023 tornerà il Commissario Ricciardi con i suoi misteri ambientati in una Napoli diversa da quella che conosciamo oggi. Proprio nella serie di Lino Guanciale è apparsa la Maiorino, con un personaggio amatissimo dal pubblico. Anche in questo caso la serie è tratta dai romanzi di uno scrittore napoletano, stiamo ovviamente parlando di Maurizio De Giovanni.

Irene era infatti Filomena, giovane vedova rimasta sfregiata che comincia a instaurare un rapporto d'intimità con il brigadiere Maione braccio destro di Ricciardi. Il suo personaggio è sempre apparso molto ambiguo agli occhi del pubblico e chissà se lo rivedremo nella prossima stagione. Intanto però il pubblico si aspetta grandi cose dall'interpretazione dell'attrice nei panni di Lila, uno dei personaggi più amati della fiction e della letteratura italiana.

