Vi ricordate Laura Torrisi, ex storica di Pieraccioni? Compie 43 anni e si mostra così in costume

Laura Torrisi è sicuramente una delle donne più belle d'Italia. Famosa per aver avuto una lunga relazione con Leonardo Pieraccioni, ha compiuto 43 anni poche ore fa. Su Instagram ha voluto mostrarsi in costume, senza filtri.

Laura Torrisi è nata nel dicembre del 1979 a Catania ma ben presto si è trasferita in Toscana, a Prato. Amante dello sport da sempre, è cintura nera di karate ed ha perfino fatto l'arbitro nei suoi anni giovanili, professione abbandonata una volta che è arrivato il successo. Da giovanissima ha partecipato a vari concorsi di bellezza ed ha avuto piccole parti in film diretti da Massimo Ceccherini. La svolta arriva a 27 anni, quando prende parte al Grande Fratello. Chiuderà il reality al secondo posto.

Quello è l'inizio del suo periodo di maggiore popolarità. Nel 2007 viene scelta per il film di Leonardo Pieraccioni 'Una moglie bellissima'. Proprio con l'attore e regista toscano intraprende una relazione sentimentale, che durerà ben sette anni, fino al 2014. Nel 2010 la coppia accoglie una figlia nella propria vita, scegliendo per lei il nome Martina. Nello scorso decennio è apparsa più volte in serie tv prodotte da Mediaset come L'Onore e il Rispetto, Il Peccato e la Vergogna e Furore. Su Instagram ha un seguito impressionante: ben 1.4 milioni di follower. Nella biografia ha scritto "No direct", lasciando capire di non voler essere contattata da nessuno tramite Instagram.

Laura Torrisi oggi

Laura Torrisi è nata il 7 dicembre del 1979 a Catania. Ciò significa che pochi giorni fa ha spento 43 candeline. Su Instagram ha condiviso un selfie, scrivendo in didascalia: "Alla fine contano gli anni che ti senti e non quelli che rappresenti". Dopo Leonardo Pieraccioni, la bellissima attrice si è legata sentimentalmente al pilota Luca Betti nel 2017. Nel 2021 la coppia avrebbe vissuto un periodo di crisi ma nell'estate 2022, secondo "DiPiù" i due sarebbero tornati insieme più affiatati che mai. Su Instagram non ci sono tracce di foto in compagnia dell'uomo ma pochi giorni fa la Torrisi ha condiviso questo scatto:

Nonostante i 43 anni e una gravidanza, l'attrice si mostra in ottima forma. Le foto in costume, si sa, non mentono (a meno che non vengano ritoccate). La donna posta spesso e volentieri foto di sé stessa in vari contesti ma abbondano anche gli scatti in compagnia di sua figlia Martina e della gatta Luna. I tempi d'oro nei quali era la compagna di Pieraccioni sono finiti; la Torrisi non appare più in televisione come un tempo ma la sua bellezza rimane immutata e grazie ai social possiamo sapere qualcosa in più della sua vita privata.

