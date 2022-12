Rita de Crescenzo: sapete che la star di Tik Tok ha un negozio in pieno centro a Napoli? I prezzi

Chi di voi non conosce Rita de Crescenzo corra subito ai ripari. Non solo è una vera e propria celebrità sui social, ha addirittura aperto un negozio in pieno centro a Napoli: ecco cosa vende e i prezzi.

Tik Tok è una piattaforma social che più di qualsiasi altra, permette di esprimersi e raccontarsi al meglio, senza filtri e instaurando un rapporto più che diretto con i propri follower. Forse in pochi sapranno che esiste una schiera molto folta di tiktoker campani che hanno generato una vera a propria tendenza molto seguita in tutta Italia.

Ci sono alcuni di questi personaggi che sono estremamente seguiti e i loro modi di dire, tra coreografie e neologismi, conquistano sempre più le varie piattaforme. La regina incontrastata è senza dubbio lei: Rita de Crescenzo. Le sue dirette mostrano momenti di vita quotidiana, tra cucina e confessioni a cuore aperto. Non solo sorrisi appunto, ma anche tante lacrime e sofferenze. Quello che più colpisce di lei, è il suo stile, coloratissimo ed eccentrico proprio come la sua personalità. Date le continue richieste e complimenti da parte dei suoi seguaci, la donna ha deciso di correre ai ripari: ecco come.

Rita de Crescenzo: i prezzi nel suo Svergognata Shop

Lo scorso settembre, proprio con un ingresso in stile Jennifer Lopez, Rita de Crescenzo ha inaugurato il suo Svergognata Shop a Corso Garibaldi, in pieno centro a Napoli. La città si è letteralmente bloccata: nemmeno le ambulanze riuscivano ad avere la via libera al momento del suo arrivo. Si è trattato di un vero e proprio evento che i suoi fan aspettavano da molto tempo.

Il negozio vende principalmente abbigliamento, da pigiami a magliette con le più celebri espressioni coniate proprio dalla star di Tik Tok. Sulla pagina Instagram è possibile vedere tutto oltre ai vestiti. Sono disponibili anche bavaglini per i bambini, trucchi, sciarpe e accendini. Tutto brandizzato naturalmente, per portarsi a casa un pezzettino del vulcano Rita de Crescenzo. Come sono i prezzi? Non poteva che deludere le aspettative del suo pubblico, che la ama e segue quotidianamente della celebre piattaforma. Si parte da un minimo di € 2 per gli accessori e in generale, le cifre sono totalmente accessibili e farci un giro, se vi trovate nei paraggi o abitate nelle vicinanze, non costa davvero nulla.

