Amadeus, la Rai prende un'importante decisione sul suo futuro in tv: "Sarà prima di Sanremo"

Buone notizie per Amadeus e per i fan che aspettano con ansia ed entusiasmo il prossimo Festival di Sanremo. Viale Mazzini ha infatti preso una decisione molto importante per il suo futuro.

Amadeus è senza dubbio uno dei volti su cui i palinsesti Rai, si concentrano maggiormente in questo periodo. La seconda parte dell'anno, questi giorni in particolare, vedono snocciolarsi le prime succulente anticipazioni sul Festival di Sanremo 2023. Dopo l'annuncio del cast ufficiale, si passa alle co-conduttrici e tutto quello che sarà fino alle cinque serate finali.

Nel frattempo, anche i principali programmi Rai cominciano a parlare della kermesse cercando di dirigere sempre più il pubblico verso uno degli eventi in assoluto più attesi di tutti. Viale Mazzini non resta fermo a guardare e premia il successo dell'uomo, che ieri sera ha ripreso con la diretta de I Soliti Ignoti dopo la pausa per favorire la messa in onda delle partite in diretta dal Qatar. Giunge in queste ore un'altra interessante notizia che riguarda le sue prossime apparizioni prima del teatro Ariston. Ecco di cosa si tratta e dove lo vedremo da qui a poco.

Amadeus pronto a spiccare il volo: la novità prima del Festival di Sanremo

Periodo ricco di impegni in casa rai per Amadeus prima di quello più atteso di tutti: Sanremo 2023. Il ritorno del suo quiz che anticipa la prima serata di Rai 1 ieri sera, è davvero solo l'antipasto. L'azienda ha deciso di premiarlo e di concedergli due nuovi importanti appuntamenti prima della kermesse canora dell'anno prossimo. Il primo sarà il prossimo 18 dicembre, in prima serata su Rai 1. Con i soliti ignoti infatti, il presentatore terminerà in bellezza la maratona Telethon aperta da Carlo Conti con una puntata speciale di Tale e Quale Show l'11 dicembre.

Non è tutto però. L'aria di festa si respirerà ancora di più con il consueto appuntamento che saluta l'anno in corso per dare il benvenuto a quello nuovo. Amadeus infatti, come d'abitudine ormai, guiderà L'Anno che Verrà la sera del 31 dicembre. Dopo qual momento, tutto sarà in discesa fino alle cinque serate sanremesi, che saranno la giusta conclusione, insieme alle ultime puntate del suo quiz ad una stagione televisiva fatta di successi e soddisfazioni una dopo l'altra. Sono in arrivo bei momenti che il pubblico da casa, non vede l'ora di poter guardare dal proprio divano e la televisione.

LEGGI ANCHE>>>Sanremo, Fiorello ha annunciato il prossimo conduttore dopo Amadeus: "Arriverà nel 2025"