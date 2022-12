Cambi climatici a Salerno e Avellino: cosa succede oggi?

Un nuovo giorno inizia per gli amici di EM, ecco l'appuntamento quotidiano con il tempo! Che tempo farà oggi a Salerno e Avellino e non solo? Scopriamolo!

Napoli

Il clima a Napoli oggi è di pioggia moderata. Il tasso di umidità è al 87%, con la temperatura media che si aggira intorno ai 17.37°C, la minima intorno a 15,3°C e la massima fino a 17.62°C. La velocità del vento si attesta intorno ai 7.67km/h mentre siamo all'interno di una copertura nuvolosa ampia: 95%. Ci sono diverse cose che puoi fare con un clima a Napoli come questo: goderti i suoni della pioggia, rilassarti leggendo un libro o guardare qualcosa all'interno mentre sorseggi una bevanda calda. Potresti anche concederti di realizzare progetti pratici intorno all'abitazione o approfittarne per riposare ed essere di buon umore.

Avellino

A Avellino, il clima è piuttosto piovoso con precipitazioni moderate. L'umidità è del 89%, la temperatura media è di 13.89°C, la temperatura minima di 12.43°C e la temperatura massima 15.53°C. La velocità del vento è pari a 3,36 km/h e c'è una copertura nuvolosa al 100%. In base a questo meteo è possibile fare diverse attività, anche se non saranno necessariamente all'aria aperta. Si può per esempio dedicare una giornata di relax passeggiando con degli amici o andando al cinema. Se si preferisce stare all'aperto durante la pioggia, si potrà usufruire di un bellissimo parco con sentieri per godere della natura e del verde, oppure far visita ad un meraviglioso castello medievale situato nei pressi della città. In qualunque caso, è importante ricordarsi sempre di portare con sé un impermeabile in accordo alle condizioni meteorologiche!

Caserta

A Caserta il clima è piovoso, con piogge moderate. L'umidità media è del 89%. La temperatura attuale è di 15.85°C, con una minima di 13.89°C e una massima di 17.07°C. La velocità del vento è di 3.99km/h e l'intero cielo è coperto da nubi per il 100% della giornata. Con questo meteo a Caserta si possono fare attività che richiedano poco o niente contatto con l'acqua. Alcune opzioni sono visitare un museo, un parco divertimenti, andare al cinema o a teatro e rilassarsi in una caffetteria dove si può gustare qualcosa da bere e mangiare. Si potrebbe anche organizzare un incontro con gli amici in casa per passare qualche ora di piacevole compagnia e conversazione.

Salerno

A Salerno c'è un clima di pioggia moderata. Il tasso di umidità è al 87%. La temperatura media è pari a 13,01°C, con una temperatura minima vicina a 10,39°C e una massima di 13,01°C. La velocità del vento è di 3.6 km/h. Il cielo è completamente coperto da nuvole. In base a questo meteo, oggi a Salerno puoi provare ad andare in un luogo protetto dalla pioggia moderata come un centro commerciale, un museo o al cinema. Puoi anche approfittare della temperatura fresca per fare qualche attività all'aperto come delle passeggiate in mezzo alla natura o della bicicletta.

Benevento

Il meteo per Benevento oggi è piuttosto instabile con piogge moderate. L'umidità è al 94% e la temperatura media si attesta sui 13.2°C; mentre la temperatura minima è di 12.01°C e la massima di 14.79°C. La velocità del vento è di 4,1 km/h e il cielo è chiusamente coperto da nubi, quando l'indicatore di nuvolosità supera il 100%. In base a questo meteo, oggi potresti fare una passeggiata nella natura, purché con un impermeabile o un ombrello, oppure recarti in qualche museo all'interno. Se non sei interessato ad attività outdoor è sempre possibile organizzare una bella serata con gli amici a casa. Infine, lavorare su qualcosa da casa come leggere libri e film può essere anche divertente ed istruttivo.

Paeestum

Oggi a Paestum il clima è piovoso con pioggia moderata. L'umidità è alto, 86%. La temperatura media registrata è di 17.3°C, mentre la temperatura minima è 14.8°C e quella massima 18.14°C. La velocità del vento è 6.86 km/h e c'è una copertura nuvolosa del 100%. Data la situazione meteorologica attuale, i suggerimenti per oggi sarebbero quelli di rimanere al sicuro al chiuso dedicandosi ad attività indoor come guardare un film o leggere un libro, oppure uscendo preparati con abiti adeguati per le incombenti precipitazioni intervallate da schiarite moderate.