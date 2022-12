Aka7even, il videoclip di 'Non piove più' girato in una delle piazze più famose d'Italia: riconoscete quale?

Fuori oggi il videoclip di 'Non piove più', l'ultimo singolo di Aka7even. L'intenso videoclip musicale in una delle piazze più belle d'Italia

Aka7even si conferma uno degli interpreti più sensibili e intensi del panorama musicale italiano. Il suo ultimo singolo, uscito in queste ore, si intitola 'Non piove più', ed è una toccante ballad in cui il cantante mette in musica le sue emozioni e i suoi sentimenti nei confronti della persona amata. Immagini suggestive ricreate sulle sette note, e il risultato è semplice quanto efficace: una canzone d'amore potente e ricca di poesia.

Con la quale il giovane cantautore campano (22 anni) sembra volersi rifugiare in un posto sicuro, alla ricerca del benessere primordiale.

Ed è proprio questa ricerca di un equilibrio fisico e mentale che lo porta alle origini, come comunica attraverso il videoclip di 'Non piove più'.

"Non piove più", prodotto da Max Kle1nz (Cosmophonix), è un canzone nata dopo un periodo di crescita e maturità artistica e personale di Aka7even (all'anagrafe Luca Marzano). Ed è questo appunto un brano mediante il quale il cantante sembra voler parlare proprio del suo lato intimo, più nascosto. Aka7even si è infatti affermato al grande pubblico grazie a hit che hanno fatto ballare e scatenare per melodie ritmiche e ritornelli per così dire 'facili' (5 mesi fa il successo di 'Toca'). Ma nel mondo di Luca non c'è solo questo.

Il videoclip, registrato mercoledì 30 novembre, è stato girato in una delle piazze più grandi e belle d'Italia.

Aka7even, con la ballad 'Non piove più' il giovane cantante si mette a nudo

Nella scelta del luogo a cui affidare il 'peso' di 'Non piove più', Aka7even non ha avuto dubbi: Napoli. Il videoclip del singolo è stato girato nella piazza più grande del capoluogo partenopeo, che fa da sfondo ai principali concerti della città: Piazza del Plebiscito. L'avevate riconosciuta?

Il video è stato realizzato davanti a una piccola folla di fortunati fan che poche ore prima avevano letto l'annuncio diffuso sui social del cantante.

Le immagini mostrano Aka7even intento a suonare il piano sul magico sfondo di una Piazza del Plebiscito silenziosa e suggestiva, illuminata ad arte, che emoziona.

Piano e voce, quindi, ma dall’aspetto urban: il 22enne musicista di Vico Equense si mostra al piano con il viso coperto da un passamontagna rosso e un grosso giubbino colorato.

