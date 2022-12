Patrizia Pellegrino, il risveglio all'insegna dell'energia e del relax: ecco la playlist per iniziare al meglio la mattina

Domani mattina, e nelle mattine successive, provate ad ascoltare subito la playlist ispirata alle canzoni suggerite da Patrizia Pellegrino: vedrete che risveglio!

Patrizia Pellegrino è una delle star più note e amate in Italia: un'artista completa, che nel corso della sua carriera non ha mai rinunciato a sperimentare cose nuove, riuscendo sempre in tutto ciò che ha fatto. Dalla recitazione cinematografica e teatrale al canto, dalla danza alla produzione cinematografica: in più 40 anni dal suo esordio sul grande schermo ha fatto davvero di tutto.

E continua ancora adesso: la showgirl nata a Torre Annunziata, in provincia di Napoli, il 28 luglio 1962 è spesso presente in TV: recentemente, ad esempio, è stata ospitata dalla conduttrice partenopea Barbara d'Urso nel programma Pomeriggio Cinque. Inoltre, la Pellegrino continua a calcare i palcoscenici di tutta Italia con i suoi spettacoli teatrali. La biondissima e bellissima attrice, inoltre, è molto presente sui social, dove interagisce molto con i suoi follower, per la gioia di questi ultimi. La sua pagina Instagram è seguita da ben 209mila utenti, che dimostrano spesso il loro apprezzamento nei confronti della brava artista.

Patrizia Pellegrino: la playlist per un risveglio perfetto

Nelle ultime storie condivise, Patrizia Pellegrino ha dato il buongiorno ai suoi follower in maniera molto particolare. Ha, infatti, pubblicato una serie di stories, ognuna delle quali presentava una canzone in sottofondo. Prima di tutto, come potete vedere qui sotto, l'attrice ha condiviso l'esibizione che la celebre cantante Pink ha fatto nel corso degli ultimi American Music Awards, durante i quali ha omaggiato Olivia Newton-John, scomparsa qualche mese fa, con una cover della celeberrima Hopelessly Devoted to You. La storia successiva, invece, mostra la Pellegrino mentre svolge un esercizio fisico o di meditazione.

La canzone scelta per l'occasione è Now We Are Free di Hans Zimmer e Lisa Gerrard, tratta dalla colonna sonora del film del 2000 Il Gladiatore, diretto da Ridley Scott e con Russell Crowe nella parte del protagonista. Si tratta, sicuramente, di un brano perfetto per iniziare la giornata in maniera rilassante e tranquilla. Nella storia successiva, per finire, la Pellegrino è in piscina, intenta a fare Aquagym. Anche in questo caso, si può sentire una canzone di sottofondo, questa volta più movimentata, perfetta per un risveglio muscolare. Di seguito abbiamo compilato una playlist di dieci canzoni ispirata a quanto mostrato da Patrizia Pellegrino. Si inizia con brani rilassanti, per svegliarsi tranquilli, per poi ravvivarsi nei momenti successivi al risveglio.

La Playlist per una mattinata perfetta

Good morning - Gene Kelly, Debbie Reynolds e Donald O' Connor (dal film "Cantando sotto la pioggia"); Orinoco Flow - Enya; Sunrise - Norah Jones; Amarcord - Nino Rota; Just give me a reason - Pink ft. Nate Ruess; Xanadu - Olivia Newton-John; When you say nothing at all - Ronan Keating; Somethin' Stupid - Robbie Williams ft. Nicole Kidman; Ray of Light - Madonna; All the small things - Blink-182.

