Ryan Reynolds, sapete che prima di Blake Lively è stato con un'attrice e con una cantante famosissima? Ecco chi sono

Ryan Reynolds è uno degli attori più famosi al mondo. Nato a Vancouver, in Canada, il 23 ottobre 1976 ha debuttato al cinema nel 1993. Il primo film al quale ha partecipato è Ordinary Magic, con regia di Giles Walker. La fama dell'attore canadese è arrivata all'inizio degli anni Duemila, quando ha partecipato alla celebre commedia demenziale Maial College. Il successo è aumentato sempre più negli anni: alla fine degli anni Duemila, ed esattamente nel 2009, la fama dell'attore è aumentata sempre più grazie alla commedia romantica Ricatto d'amore, recitata insieme a Sandra Bullock.

Sono stati, però gli anni 2010 a donare il successo più grande al noto attore canadese. Con la saga dedicata al personaggio Marvel Deadpool o la saga Come ti ammazzo il bodyguard, l'attore canadese è diventato tra i più famosi al mondo. Reynolds è famoso anche per la sua storia d'amore con l'attrice Blake Lively, con cui è sposato dal 2012. I due sono tra le coppie più amate e paparazzate di Hollywood. La coppia ha tre figli: James, Inez e Betty.

Ryan Reynolds: ecco con chi è stato prima di Blake Lively

Non molti sanno, però, che l'attore canadese è stato con altre due importanti e famosissime artiste. Prima di tutto, è stato sposato con una celeberrima attrice, anche lei protagonista dei film Marvel. Parliamo della biondissima e bellissima Scarlett Johansson: i due sono convolati a nozze nel 2008. Nonostante fossero innamoratissimi all'inizio, il sentimento non è bastato: nel 2010, dopo solo due anni di matrimonio, i due si sono separati. Successivamente, e cioè nel 2011, hanno completato le procedure di divorzio. Prima di Scarlett, però, Ryan Reynolds è stato con una cantante canadese famosissima. Dall'immagine potete vedere di chi si tratta.

Ebbene sì: all'inizio degli anni Duemila Reynolds è stato con Alanis Morissette, cantante famosa per brani iconici come You oughta know e Ironic. I due sono stati insieme dal 2002 al 2007. La loro separazione non è stata felicissima, e la Morissette ha dedicato alla fine del loro amore un album del 2008, intitolato Flavors of Entanglement. L'album è stato preceduto dal primo singolo, Underneath, che ha avuto un enorme successo in Italia. Non sappiamo se i due abbiano fatto pace, ma nell'ultimo album della Morissette, Such pretty forks in the road, alcuni fan hanno associato la canzone Pedestal, ultima dell'album, alla relazione tra i due. E il testo del brano non è proprio positivo. C'è ancora maretta tra i due? Non lo sappiamo, ma quello che sappiamo è che la Morissette è adesso felicemente sposata con il rapper Mario Treadway, in arte MC Souleye. I due hanno tre figli, proprio come Reynolds e la Lively.

