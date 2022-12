Gf Vip 7, sapete chi è la migliore amica di Patrizia Rossetti? Bella e famosa, ma non è Pamela Prati!

Sapete chi è la più cara amica di patrizia rossetti? Si tratta di una donna dello spettacolo molto bella e famosa che non somiglia affatto alla sua acerrima nemica Pamela Prati.

Una delle rivelazioni più sorprendenti di questo Grande Fratello Vip, è sicuramente stata ed è attualmente Patrizia Rossetti. Il grande pubblico italiano la conosce bene, dopo anni di programmi televisivi di successo sulle principali reti televisive. La sua è una carriera che vanta anni di successi e soddisfazioni e che spesso, l'ha portata a scontrarsi nella casa più spiata d'Italia con Pamela Prati.

La diva del Bagaglino infatti, ha sempre voluto si riconoscesse il suo bagaglio professionale rispetto ai più giovani presenti, cosa che invece Patrizia, ha criticato ritenendo troppo esagerata. Tra le due sono volati stracci, sia tra le mura di Cinecittà che a distanza. Durante l'ultima diretta, la show-girl sarda ha raggiunto lei e Wilma Goich per un accesissimo confronto. Tra le due insomma, non scorre affatto buon sangue e lo hanno ampiamente dimostrato. Ma chi è nel cuore della rossetti, la sua amica a cui proprio non può rinunciare? Si tratta di un altro volto molto noto del mondo dello spettacolo che la sta sostenendo più che può in questa circostanza.

Gf Vip 7: ecco chi è la migliore amica di Patrizia Rossetti

La migliore amica di Patrizia Rossetti è stata presente in una delle scorse puntate del reality condotto da Alfonso Signorini. Lo ha fatto proprio per giungere in sostegno della donna che tra le mura della casa più spiata d'Italia, ha infuocato una serie molto folta di dinamiche. Le due sono state a lungo fianco a fianco in televisione e tra di loro, c'è un legame molto forte che dura a distanza di anni e che niente e nessuno riuscirà mai a scalfire. Avete capito di chi si tratta?

Si tratta proprio di Emanuela Folliero. Le due, sono volti iconici e colonne portanti dei palinsesti Mediaset, in particolare di Rete 4. La seconda l'ha incoraggiata e le ha chiesto di resistere fino alla fine in questo percorso. Il pubblico da casa la ama e la sostiene ed è chiaramente intuibile dai risultati degli ultimi televoti. Altro che Pamela Prati, con cui si sono visti fulmini e saette nel corso delle ultime puntate del Gf Vip 7. Tra di loro c'è un'intesa destinata a durare per sempre.

LEGGI ANCHE>>>GF Vip 7, Pamela Prati contro Patrizia Rossetti: "Sei la diva delle pentole!"