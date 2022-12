Michael Bublé, che fine ha fatto il re del Natale? Ecco com'è oggi

Molti lo hanno soprannominato il 're del Natale' per il suo timbro vocale caldo ed avvolgente con cui ha cantato alcuni dei più amati classici natalizi. Ma che fine ha fatto oggi Michael Bublé?

Un successo planetario quello di Michael Bublé nei suoi anni 'd'oro'. Quelli, cioè, in cui il cantante canadese di origini italiane si è affermato come una delle voci più amate del panorama musicale internazionale. E' da qualche anno che in Italia non sentiamo più parlare di Bublé, il quale risulta, tuttavia, musicalmente più attivo che mai.

Ma prima di arrivare agli ultimissimi aggiornamenti relativi alla sua carriera, vale la pena ricordare dove è iniziato il successo. Bublé nasce come interprete di cover, ruolo che gli si addiceva benissimo per la sua grande versatilità canora, in cui ha riscosso una discreta approvazione di pubblico e critica.

Ma a consacrarlo al grande pubblico è stata la pubblicazione nel 2005 del suo primo album contenente inediti intitolato 'It's time'. Un disco amatissimo, trainato dalla hit tutta sua 'Home' e dai brani 'Feeling Good' e 'Save the Last Dance for Me'.

Un successo straordinario, che lo porta a conquistare il numero 1 in classifica in Italia.

Da quel momento Michael si affermerà come una delle voci più apprezzate in assoluto, e la sua carriera proseguirà a gonfie vele, con la pubblicazione di altri 7 album, usciti a distanza, circa, di due anni ciascuno.

Michael Bublé oggi: l'ultimo album e la sua felicissima vita familiare dopo un periodo da incubo

Oggi Michael Bublé prosegue la sua brillante carriera musicale. Lo scorso agosto, infatti, il cantante ha pubblicato 'Higher', il suo dodicesimo album in studio, che lo sta portando in giro per gli Stati Uniti e il Canada.

Ma l'altro aspetto preminente del personaggio Bublé è quello legato alla sua vita familiare. Il cantante è il felicissimo papà di ben quattro bambini, l'ultima della quale, Cielo Yoli Rose, nata proprio questa estate. Tutti figli che Michael ha avuto dalla moglie Luisana Lopilato, modella argentina sposata nel 2011 a Buenos Aires. Nella foto di seguito, un dolcissimo scatto del musicista che stringe tra le braccia l'ultima arrivata in famiglia.

Oggi Michael e Luisana sono una coppia felice, ma i due hanno attraversato un vero e proprio incubo. Cominciato quando al figlioletto Noah fu diagnosticato un tumore al fegato. Il piccolo all'epoca aveva solo tre anni. Per la malattia del suo bambino, Bublé interruppe tutti i suoi impegni musicali per dedicarsi completamente alla famiglia. Fino alla lieta notizia: il cancro di Noah, dopo intense cure, è sparito.

LEGGI ANCHE >>> Michael Bublé ha origini meridionali: "Mi considero italiano"