Vi ricordate l'ex Velina Giulia Calcaterra? Ecco com'è diventata a 31 anni e cosa fa per vivere

Giulia Calcaterra è stata una delle Veline più amate degli ultimi dieci anni. Ultimamente non è comparsa spesso in televisione, avendo cambiato lavoro. Vediamo com'è diventata a 31 anni e cosa fa per vivere.

Giulia Calcaterra è sempre stata un'amante del fitness. Fin da bambina ha praticato ginnastica a livelli amatoriali ed ha anche vinto alcuni trofei nella categoria Juniores. Tuttavia la sua oggettiva bellezza esteriore l'ha convinta a tentare una carriera nel mondo dello spettacolo. A venti anni ha preso parte a Miss Italia 2011, arrivando tra le prime trenta classificate. Pochi mesi dopo è comparsa per la prima volta a Mediaset, più precisamente a Italia's Got Talent in veste di ginnasta, riuscendo ad ottenere una discreta popolarità per qualche giorno.

La sua vita, però, come noto è cambiata grazie ad un altro programma Mediaset. Nel 2012 ha vinto il concorso di 'Veline', venendo scelta come Velina bionda al fianco della mora Alessia Reato. Rimarrà una sola stagione a Striscia La Notizia, terminando il proprio contratto nel giugno del 2013. Da allora inizia il suo graduale abbandono al mondo della televisione italiana. Per circa quattro anni non compare più in alcuna trasmissione Mediaset, per poi tornare nel 2017 a L'isola Dei Famosi. L'esperienza non sarà indimenticabile: l'ex Velina sarà eliminata nel corso della sesta puntata. Dal 2017 al 2022 è apparsa di rado come ospite in alcuni programmi televisiva ma senza più avere un ruolo da protagonista.

Giulia Calcaterra oggi

Come molti personaggi famosi che non hanno più avuto grandi chance in televisione, la Calcaterra è stata brava a crearsi un seguito sui social, in particolare Instagram. Qui vanta oltre un milione di follower e posta spesso foto in cui sponsorizza prodotti di vario genere. La sua nicchia preferita sempre quella delle persone amanti dello sport, dato che sponsorizza quasi esclusivamente integratori, abbigliamento sportivo e più raramente vestiti femminili. Nata nel 1991, oggi ha 31 anni e questo è il suo aspetto:

La Calcaterra, oltre a pubblicizzare prodotti su Instagram, pubblica molti video di esercizi fisici su YouTube. Grazie alle visualizzazioni e alla vendita di servizi tramite referral, la Calcaterra riesce a guadagnare bene. Lato sentimentale, qualcuno ricorderà della relazione con Nick Pescetto. Tra i due è finita piuttosto male, dato che pochi mesi fa l'ex Velina disse che si era accorta che negli ultimi quattro anni "non aveva costruito niente". Non ci ha messo molto a trovare un nuovo partner: oggi è fidanzata con un uomo di nome Luca Giovannini, imprenditore sportivo.

LEGGI ANCHE: Vi ricordate la Velina Elena Barolo? Eccola oggi in costume a 40 anni