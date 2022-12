Il Natale sta arrivando: 5 film perfetti da vedere per vivere la magia della festa più bella dell'anno

Copertina, divano, e camino: via alla magia del Natale! In attesa di scartare i regali nel giorno più bello dell'anno, ecco quali sono i film più belli da godersi per vivere appieno l'atmosfera natalizia

In attesa del 25 dicembre, cosa c'è di più bello del rintanarsi in casa, magari dinanzi a un camino scoppiettante, e rilassarsi sul divano (munito di coperta, ovviamente) guardando un bel film di Natale?

L'8 dicembre, Festa dell'Immacolata, è tradizionalmente deputato a vivere appieno la magia della festa più bella -e per qualcuno più romantica, dell'anno. E allora scopriamo insieme quali sono alcuni dei film più dolci da godersi oggi.

Cominciamo con un classico intramontabile: 'Il diario di Bridget Jones'. Un'esilarante Renée Zellweger nei panni della goffa e romanticissima Bridget, dolce 32enne alla ricerca del vero amore. La tipica commedia americana dal cast d'eccezione: nel film, a contendersi l'amore di Bridget, ci sono Hugh Grant e Colin Firth. Tra mille peripezie, figuracce e cadute di stile, Zellweger ci porta in un film super natalizio, con tanto di baci sotto la neve.

A breve, a quanto annuncia il tabloid 'The Sun', uscirà il sequel di uno dei film di Natale più amati di sempre: 'L'amore non va in vacanza'. Anche qui, il cast è a dir poco stellare: gli attori e le attrici protagonisti di questa pellicola davvero deliziosa sono Jude Law, Cameron Diaz, Jack Black e Kate Winslet. Due storie d'amore che nascono in parallelo, nate da un grosso malinteso tra i protagonisti. Una casa fuori città per quella che doveva essere una semplice vacanza, si trasformerà presto in una dolcissima rivoluzione.

Festa dell'Immacolata, i migliori film di Natale da godersi sotto l'albero: ecco i più consigliati

Il titolo originario è 'Love the Coopers', in Italia tradotto 'Natale all'improvviso': è una commedia per famiglie del 2015 film con protagonisti John Goodman, Diane Keaton, ed Olivia Wilde. Un'avvincente storia familiare che vi terrà incollati allo schermo, anticipandovi le gioie, i dissapori e le risate delle riunioni che a Natale avvengono intorno al tavolo. Risate assicurate!

Una commedia dalle simili ambientazioni è 'La neve nel cuore' (titolo originale: 'The Family Stone'), pellicola in cui vediamo recitare una inedita Sarah Jessica Parker, star di 'Sex and the city'. Il Natale come occasione per presentare alla famiglia qualcuno di speciale. Ma non tutto va per il verso giusto.

Terminiamo la nostra carrellata di film da guardare sotto l'albero con una commedia per bambini: "Miracolo nella 34ª strada". Tutti lo abbiamo visto almeno una volta, ma riguardare questa dolcissima commedia natalizia fa sempre bene al cuore.

