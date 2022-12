Oroscopo della sera periodaccio per Pesci e Gemelli

Eccoci qui amici! L'oroscopo di questa sera sarà ricco di energia, prospettive e un pizzico di fortuna. Preparatevi a scoprire le bolle di sogni che popoleranno la vostra strada verso il futuro! Da romanticismo a eventi inaspettati, dai grandi successi agli imprevisti - che si tratti del lavoro o dell'amore - lasciatevi sorprendere da quello che queste stelle sapranno raccontarvi. Auguriamoci buone segnalazioni!

Ariete

Sfortunatamente la Luna in transito nello scorpione potrebbe regalare ai nati dell'Ariete picchi di tensione. Ciò potrebbe portare ad alcuni scontri, sopratutto se decidi di affrontare i problemi testardamente. È meglio rimandare le discussioni importanti a domani e dedicarsi a qualche attività rilassante stasera.

Toro

Cara persona del Toro, la Luna sarà in opposizione al tuo segno e anche le stelle sono allineate contro di te. Potresti sentirti un po' depresso, non focalizzare troppo sulla negatività ma prenditi del tempo per ricaricarti le batterie. La frustrazione ed il peso emotivo potrebbero influenzare la tua produttività fino a domani.

Gemelli

Purtroppo questa sera avrai solo pensieri amari e preoccupazioni. Le tue solite energie positive svaniranno, portando con loro il tuo brillante senso dell’umorismo. Invece di divertirti come era nelle tue intenzioni, i conflitti in famiglia e una maggiore tensione emotiva finiranno per opprimerti. È comprensibile voler mettere da parte tutto ciò che provocherà stress ed eventualmente trascorrere la notte nel silenzio e nella solitudine. Devi ricordarti che ognuno vive le proprie emozioni in modo diverso, specialmente quando si tratta di Gemelli, ma anche prendere qualche ora solo per te può essere benefico.

Cancro

Caro Cancro, la Luna fa il suo ingresso nel tuo segno, portando consapevolezza dei tuoi limiti attuali. Oggi potrebbero emergere sentimenti di dolore e tristezza legati al fallimento di una relazione o del mancato raggiungimento degli obiettivi desiderati. Mentre ti abbandoni alle tue emozioni più profonde, ricorda che puoi usarle come vettori per nuove energie positiva. Accetta queste sensazioni come necessarie e sentiti libero di gestirle a modo tuo.

Leone

Cari Leonesi, la Luna in Sagittario sarà oggi lieta compagna del vostro umore. Questa energia è favorevole a portare gioia e serenità nella vostra esistenza. La mente sarà fresca e lucida grazie all’alta energia spirituale che sosterrà le idee più originali. L’esultanza del cuore farà brillare di felicità la vostra espressione calma ma decisa! Approfittate di questo periodo per imporre un rinnovamento e stabilire relazioni armoniosamente positive con gli altri: aprite voi stessi al mondo mostrandovi intraprendenti e curando la bellezza interiore ed esteriore. Reggete col grande sorriso!!

Vergine

Questa sera la Vergine potrebbe avere un particolare senso di dìsorientamento. Potrebbe sentire come se gli andasse tutto storto, non importa cosa si provi a fare o cosa ordini del firmamento. Le sfide che affronta probabilmente minacciano di diventare eccessivamente difficili da gestire, quindi potrebbe essere meglio prendere un po' di tempo libero per ritrovare la serenità interiore.

Bilancia

Gli ultimi giorni sono stati un po' difficili per la Bilancia, quindi aspettati che anche questa sera non sarà dei più facili. Le cose potrebbero andar male; le tue opinioni potrebbero essere ignorate ed è possibile incontrare ostacoli inaspettati sul tuo cammino. Sii prudente nel decidere, cercando di evitare i rischi troppo grandi e optando per soluzioni sicure.

Scorpione

Questa sera c'è un sacco di buonumore nell'aria per i nati sotto il segno dello Scorpione! Le stelle favoriscono la tua creatività e intuizione: sfruttale al massimo per avere grandi risultati. E non solo, anche l'amore e le amicizie sono benedetti dalle stelle. Aproffitta delle occasioni che ti si presenteranno in queste ore magiche.

Sagittario

Per i nati sotto il segno del Sagittario questa sera le stelle non sono particolarmente favorevoli. Potresti scontrarti con alcune difficoltà che riguardano la comunicazione, la gestione dello stress e le relazioni sociali. Avrai bisogno di prestare un po' più di attenzione alle tue parole ed essere più cauta per quanto riguarda le decisioni che prenderete oggi. Le opportunità commerciali potrebbero rappresentare un ostacolo apparentemente insormontabile in questo momento, quindi è consigliabile aspettare prima di fare qualsiasi mossa importante.

Capricorno

Carissimi Capricorno, una bella sorpresa sarà in arrivo per voi stasera. La Luna vi invita a godere del suo chiaro apporto di energia positiva e vitalità. Dite addio al pessimismo e lasciate che accolga tutte le vibrazioni positive dell'universo! Usate il tempo libero che avete questa sera per dedicarvi a qualcosa che vi piace veramente, datevi l'opportunità di rilassarvi e divertirsi, solo così potrete cogliere ogni opportunità quando si presenterà!

Acquario

Caro Acquario, oggi è il giorno di esprimersi senza vergogna! Riscoprite l'entusiasmo che si nasconde dentro di voi e vivete al massimo gli eventi delle prossime ore: porterete sorprese piacevoli a chi vi circonda. Il tuo intuito non ti tradirà mai! Abbiate fiducia in voi stessi e continuerà a proteggervi finché non raggiungerete tutti i traguardi che vi siete prefissati.

Pesci

Per i Pesci, questa serata sarà abbastanza deprimente. La luna in opposizione renderà tutti più esigenti e ci si sentirà in preda a complicati sentimenti, confusione ed emozioni complesse. Le energie non sembrano tornare ad un livello stabile fino al prossimo fine settimana, quindi tieniti pronto ad affrontare qualche preoccupazione prima di allora.