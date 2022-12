Britney Spears 'torna' sul palcoscenico a maggio: l'annuncio ufficiale

La famosa cantante americana Britney Spears torna sul palcoscenico in una versione inedita: ecco tutti i dettagli sull'annuncio

Britney Spears è una delle cantanti più famose al mondo. La biondissima artista di McComb, nel Mississippi, il 2 dicembre 1981 è diventata famosa a soli 16 anni, quando ha interpretato il suo primo e iconico brano. Il successo clamoroso ottenuto sia dal singolo ...Baby one more time che dall'album omonimo le hanno permesso di diventare una delle star del momento, se non LA star del momento. Successivamente, l'artista americana ha consolidato la sua fama con gli album successivi.

Una carriera che sembrava essere fatta di sola luce, quella del successo, ha poi, presto, mostrato il suo lato più oscuro. Dopo l'enorme successo di album del calibro di Oops!... I Did it again e In The Zone, quest'ultimo contenente una collaborazione con la Regina del Pop Madonna, la Spears ha avuto il suo primo meltdown, dovuto allo stress continuo, alla fine della relazione con il primo marito, Kevin Federline, e alle sue dipendenze, per le quali entrò anche in una clinica di riabilitazione. La cantante è, però, riuscita a superare la prima delle sue crisi realizzando uno degli album che hanno avuto maggior impatto nella musica pop degli anni Duemila e oltre: Blackout.

Britney Spears: la sua vita sul palcoscenico

Negli anni successivi, la Spears ha rilasciato altri quattro album, ottenendo un notevole successo. Sfortunatamente, però, la sua vita privata non è andata di pari passo: la cantante ha avuto diversi problemi che hanno segnato un'interruzione per la sua carriera artistica, non ultimo la questione della tutela legale da padre del padre, che è durata ben 13 anni. Pagine e pagine di riviste e siti web sono state dedicate a questo argomento. Il padre, Jamie Spears, ha rinunciato alla tutela dell'artista nel 2021, e la donna ha dichiarato di aver ricominciato a vivere. Britney si è sposata anche con il fidanzato Sam Asghari e, recentemente, ha collaborato con Elton John.

Non sembra ancora arrivato il momento, però. per la cantante di tornare a esibirsi dal vivo. Ma i fan americani potranno riascoltare la musica di Britney Spears sul palcoscenico a partire da maggio 2023. Non si tratta, in realtà, di un tour della cantante, ma di uno spettacolo teatrale. Debutterà a Broadway, infatti, il musical "Once upon a one more time", ispirato alle sue canzoni e con le sue canzoni come colonna sonora. Non sarà come vederla dal vivo, sicuramente, ma almeno i fan potranno riunirsi a teatro per cantare le sue canzoni. Il debutto sarà in scena al Marquis Theatre di New York.

